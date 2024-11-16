Мудрик может летом покинуть Челси. Его хочет подписать топовый коуч из АПЛ

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб летом 2024 года.

По информации английских СМИ, в подписании Мудрика и дальше заинтересован лондонский «Арсенал» и их тренер Микель Артета. Однако возможный переход Михаила этой зимой маловероятен. «Канониры» рассмотрят подписание Мудрика в летнее трансферное окно 2025 года.

В «Арсенале» считают, что Мудрик сможет раскрыть свой потенциал под руководством Артеты, как это сделал Хаверц, который перешел из «Челси», имея там проблемы с игрой.

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 два гола. Ранее сообщалось, что Мудриком заинтересовалась «Барселона».