Мудрик может летом покинуть Челси. Его хочет подписать топовый коуч из АПЛ
«Арсенал» не отказался от идеи подписания украинца
23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб летом 2024 года.
По информации английских СМИ, в подписании Мудрика и дальше заинтересован лондонский «Арсенал» и их тренер Микель Артета. Однако возможный переход Михаила этой зимой маловероятен. «Канониры» рассмотрят подписание Мудрика в летнее трансферное окно 2025 года.
В «Арсенале» считают, что Мудрик сможет раскрыть свой потенциал под руководством Артеты, как это сделал Хаверц, который перешел из «Челси», имея там проблемы с игрой.
В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 два гола. Ранее сообщалось, что Мудриком заинтересовалась «Барселона».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Алверке
Два месяца назад лидер «Манчестер Сити» Родри предупреждал о чем-то подобном…