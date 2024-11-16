Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик может летом покинуть Челси. Его хочет подписать топовый коуч из АПЛ
Англия
16 ноября 2024, 00:01 |
719
1

Мудрик может летом покинуть Челси. Его хочет подписать топовый коуч из АПЛ

«Арсенал» не отказался от идеи подписания украинца

16 ноября 2024, 00:01 |
719
1
Мудрик может летом покинуть Челси. Его хочет подписать топовый коуч из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб летом 2024 года.

По информации английских СМИ, в подписании Мудрика и дальше заинтересован лондонский «Арсенал» и их тренер Микель Артета. Однако возможный переход Михаила этой зимой маловероятен. «Канониры» рассмотрят подписание Мудрика в летнее трансферное окно 2025 года.

В «Арсенале» считают, что Мудрик сможет раскрыть свой потенциал под руководством Артеты, как это сделал Хаверц, который перешел из «Челси», имея там проблемы с игрой.

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 два гола. Ранее сообщалось, что Мудриком заинтересовалась «Барселона».

По теме:
Барселона нашла усиление в атаку. Он игрок Боруссии
Большие изменения от Переса. Реал назначит нового тренера и купит звезду
«Я не исключаю этот вариант». Одноклубник Довбика – о переходе в Реал
Микель Артета трансферы Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ Арсенал Лондон
Дмитро Олійник Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Португалия U-21 – Украина U-21 – 3:3. Бенефис Батагова. Видео голов и обзор
Футбол | 15 ноября 2024, 22:19 0
Португалия U-21 – Украина U-21 – 3:3. Бенефис Батагова. Видео голов и обзор
Португалия U-21 – Украина U-21 – 3:3. Бенефис Батагова. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Алверке

Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Футбол | 15 ноября 2024, 12:00 41
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА
Забастовка началась? Все больше топов пропускают ЛН, создавая проблемы УЕФА

Два месяца назад лидер «Манчестер Сити» Родри предупреждал о чем-то подобном…

Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
Теннис | 14.11.2024, 23:25
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
Футбол | 15.11.2024, 05:05
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
Футбол | 15.11.2024, 16:41
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
IronValdemar
Треба йти в Арсенал. Обовязково. Вважаю великою помилкою, що не пішов зразу туди.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
15.11.2024, 03:02 7
Футбол
ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода
ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода
14.11.2024, 04:40 3
Футбол
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
15.11.2024, 10:21 9
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
15.11.2024, 07:59
Бокс
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
15.11.2024, 15:43 5
Бокс
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
14.11.2024, 17:41 2
Бокс
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
14.11.2024, 17:35 29
Футбол
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
15.11.2024, 09:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем