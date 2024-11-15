Обладатель Золотого мяча поедет на турнир в москву. Ранее он помог Украине
Фабио Каннаваро, похоже, забыл о Game4Ukraine
Легендарный итальянский защитник и обладатель «Золотого мяча 2006» Фабио Каннаваро поедет в столицу россии москву на падель-турнир.
Об этом он сам сообщил в видео для одной из российских букмекерских компаний, которая является спонсором вышеупомянутого соревнования:
«Привет всем. Я Фабио Каннаваро, буду рад видеть вас на турнире 16 ноября. Мы скоро увидимся. Чао».
Интересно, что в 2023 году Фабио Каннаваро вместе с другими легендами футбола принял участие в благотворительном матче Game4Ukraine, целью которого было собрать средства для восстановления разрушенной российскими оккупантами украинской школы.
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