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15 ноября 2024, 17:25 | Обновлено 15 ноября 2024, 17:33
1065
2

Обладатель Золотого мяча поедет на турнир в москву. Ранее он помог Украине

Фабио Каннаваро, похоже, забыл о Game4Ukraine

15 ноября 2024, 17:25 | Обновлено 15 ноября 2024, 17:33
1065
2
Обладатель Золотого мяча поедет на турнир в москву. Ранее он помог Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Каннаваро

Легендарный итальянский защитник и обладатель «Золотого мяча 2006» Фабио Каннаваро поедет в столицу россии москву на падель-турнир.

Об этом он сам сообщил в видео для одной из российских букмекерских компаний, которая является спонсором вышеупомянутого соревнования:

«Привет всем. Я Фабио Каннаваро, буду рад видеть вас на турнире 16 ноября. Мы скоро увидимся. Чао».

Интересно, что в 2023 году Фабио Каннаваро вместе с другими легендами футбола принял участие в благотворительном матче Game4Ukraine, целью которого было собрать средства для восстановления разрушенной российскими оккупантами украинской школы.

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Фабио Каннаваро падель российско-украинская война Game4Ukraine москва
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Фанькин кот
Телепень. Бабло рулит?😡
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Saar
Володар "Золотого мяча 2026 ".... 2026! редактори, млять
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