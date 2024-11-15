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Лига наций УЕФА. Лига C
Люксембург
15.11.2024 21:45 – FT 0 : 1
Болгария
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Лига наций
15 ноября 2024, 23:39 | Обновлено 15 ноября 2024, 23:42
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Северная Ирландия обыграла белорусов. Болгария выиграла у Люксембурга

Состоялись матчи 5-го тура Лиги наций в третьем дивизионе

15 ноября 2024, 23:39 | Обновлено 15 ноября 2024, 23:42
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Северная Ирландия обыграла белорусов. Болгария выиграла у Люксембурга
Getty Images/Global Images Ukraine. Северная Ирландия - Белорусь

15 ноября Северная Ирландия принимала сборную Беларуси на «Виндзор Парке» в Белфасте.

За хозяев голами отметились Дэнниэл Беллард и Дион Чарльз. Гости не сумели ответить забитыми голами.

В параллельном матче сборная Болгарии в гостях минимально обыграла Люксембург.

Единственным голом в матче отметился болгарский полузащитник Андриан Краев на 23-й минуте.

После этого матча Северная Ирландия, имея в своем активе 10 очков, занимает первое место в третьей группе. Болгары набрали 8 очков, и занимают второе место. Беларусь с 6 очками занимает третью позицию. На четвертом месте с 2 очками находится сборная Люксембурга.

Лига наций. 5-й тур. 15 ноября

Дивизион С. Группа 3

Северная Ирландия - Беларусь - 2:0

Голы: Баллард, 50, Чарльз, 62 (пен)

Люксембург - Болгария - 0:1

Гол: Краев, 23

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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