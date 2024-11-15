Северная Ирландия обыграла белорусов. Болгария выиграла у Люксембурга
Состоялись матчи 5-го тура Лиги наций в третьем дивизионе
15 ноября Северная Ирландия принимала сборную Беларуси на «Виндзор Парке» в Белфасте.
За хозяев голами отметились Дэнниэл Беллард и Дион Чарльз. Гости не сумели ответить забитыми голами.
В параллельном матче сборная Болгарии в гостях минимально обыграла Люксембург.
Единственным голом в матче отметился болгарский полузащитник Андриан Краев на 23-й минуте.
После этого матча Северная Ирландия, имея в своем активе 10 очков, занимает первое место в третьей группе. Болгары набрали 8 очков, и занимают второе место. Беларусь с 6 очками занимает третью позицию. На четвертом месте с 2 очками находится сборная Люксембурга.
Лига наций. 5-й тур. 15 ноября
Дивизион С. Группа 3
Северная Ирландия - Беларусь - 2:0
Голы: Баллард, 50, Чарльз, 62 (пен)
Люксембург - Болгария - 0:1
Гол: Краев, 23
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