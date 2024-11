Сборная Косово покинула поле в матче с румынами из-за оскорблений с трибун

15 ноября в матче 5-го тура Лиги наций встретились Румыния и Косово.

Поединок проходил под диктовку гостей, которые больше владели инициативой и создали больше голевых моментов.

Однако уже в добавленное арбитром время болельщики сборной Румынии начали выкрикивать оскорбления в адрес игроков Косово.

В знак протеста футболисты сборной Косово покинули поле.

На данный момент матч приостановлен, на поле остаются только игроки сборной Румынии.

Alibec this is on you. 🤮#ROUKOS https://t.co/LoFRtMDgkz