Сборная Косово покинула поле в матче с румынами из-за оскорблений с трибун
Матч Лиги наций завершился скандалом
15 ноября в матче 5-го тура Лиги наций встретились Румыния и Косово.
Поединок проходил под диктовку гостей, которые больше владели инициативой и создали больше голевых моментов.
Однако уже в добавленное арбитром время болельщики сборной Румынии начали выкрикивать оскорбления в адрес игроков Косово.
В знак протеста футболисты сборной Косово покинули поле.
На данный момент матч приостановлен, на поле остаются только игроки сборной Румынии.
Alibec this is on you. 🤮#ROUKOS https://t.co/LoFRtMDgkz— Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) November 15, 2024
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