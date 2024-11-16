Кейн может неожиданно покинуть Баварию. Известно, куда должен перейти
«Манчестер Юнайтед» планирует купить звездного нападающего
Звездный нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн может неожиданно покинуть немецкий гранд.
По информации портала Fichajes, Кейн может вернуться в Английскую Премьер-лигу, где когда-то играл за «Тоттенхэм». Активный интерес к форварду проявляет английский «Манчестер Юнайтед». Новый наставник «красных дьяволов» Рубен Аморим сделал трансфер английского голеадора приоритетным. «Бавария» не горит желанием продавать Кейна, но может рассмотреть этот вариант, если будет предложена солидная сумма.
В этом сезоне Кейн сыграл за «Баварию» 16 матчей, забил 17 голов и сделал 9 ассистов.
Ранее сообщалось, что «Бавария» ищет кандидатов на замену своего форварда Гарри Кейна.
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