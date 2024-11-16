Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кейн может неожиданно покинуть Баварию. Известно, куда должен перейти
Англия
16 ноября 2024, 00:59 | Обновлено 16 ноября 2024, 01:39
599
1

Кейн может неожиданно покинуть Баварию. Известно, куда должен перейти

«Манчестер Юнайтед» планирует купить звездного нападающего

16 ноября 2024, 00:59 | Обновлено 16 ноября 2024, 01:39
599
1
Кейн может неожиданно покинуть Баварию. Известно, куда должен перейти
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Звездный нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн может неожиданно покинуть немецкий гранд.

По информации портала Fichajes, Кейн может вернуться в Английскую Премьер-лигу, где когда-то играл за «Тоттенхэм». Активный интерес к форварду проявляет английский «Манчестер Юнайтед». Новый наставник «красных дьяволов» Рубен Аморим сделал трансфер английского голеадора приоритетным. «Бавария» не горит желанием продавать Кейна, но может рассмотреть этот вариант, если будет предложена солидная сумма.

В этом сезоне Кейн сыграл за «Баварию» 16 матчей, забил 17 голов и сделал 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что «Бавария» ищет кандидатов на замену своего форварда Гарри Кейна.

По теме:
Барселона нашла усиление в атаку. Он игрок Боруссии
«Галактикос» продолжается. Звездные фуллбеки собирают чемоданы в Мадрид
Большие изменения от Переса. Реал назначит нового тренера и купит звезду
Манчестер Юнайтед Бавария Гарри Кейн трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
Футбол | 15 ноября 2024, 20:17 50
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?

Николай Шапаренко, вероятно, перейдет в «Трабзонспор»

Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 15 ноября 2024, 07:59 0
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон

Поединок состоится в ночь на 16 ноября

Невероятная бисиклета. Роналду сотворил новый гол-шедевр для Португалии
Футбол | 16.11.2024, 00:23
Невероятная бисиклета. Роналду сотворил новый гол-шедевр для Португалии
Невероятная бисиклета. Роналду сотворил новый гол-шедевр для Португалии
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
Бокс | 15.11.2024, 15:43
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
Футбол | 15.11.2024, 10:21
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
apepa
Куда бы волшебник Кейн не перешел, эта команда только выиграет! Мой второй любимый игрок после Роналду! Удачи тебе Гарри!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
14.11.2024, 17:35 29
Футбол
От больших арен до киоска. Как живет звезда Интера после завершения карьеры
От больших арен до киоска. Как живет звезда Интера после завершения карьеры
15.11.2024, 05:30
Футбол
«Маленький парень, я хочу это сделать». Чемпион мира бросил вызов Усику
«Маленький парень, я хочу это сделать». Чемпион мира бросил вызов Усику
14.11.2024, 09:12 5
Бокс
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
15.11.2024, 22:48 6
Бокс
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
14.11.2024, 17:41 3
Бокс
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
Звезда Динамо пропустит матч Украины против Грузии. Это подтвердил Ребров
15.11.2024, 16:41 39
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
Флойд МЕЙВЕЗЕР – о бое Майк Тайсон – Пол: «Ему будет очень плохо»
15.11.2024, 03:21
Бокс
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
15.11.2024, 16:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем