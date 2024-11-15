Рууд в трех сетах переиграл Рублева на Итоговом турнире АТР 2024

Норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР 7) добыл вторую победу на Итоговом турнире АТР 2024, который проводится на закрытых хардовых кортах в Турине (Италия).

В 3-м туре John Newcombe Group норвежец переиграл «нейтрала» Андрея Рублева (АТР 8) в трех сетах за 1 час и 45 минут.

Итоговый турнир АТР 2024. 15 ноября

John Newcombe Group. 3-й тур

Каспер Рууд (Норвегия) – Андрей Рублев – 6:4, 5:7, 6:2

Это была 8-я встреча соперников. Каспер выиграл второе очное противостояние.

Рууд с двумя победами вышел в полуфинал ATP Finals вслед за Александром Зверевым. На старте плей-офф Каспер сыграет против Янника Синнера.

Рублев в Турине проиграл все три противостояния и завершил выступления, сумев выиграть всего один сет.