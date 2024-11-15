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  4. Рууд в трех сетах переиграл Рублева на Итоговом турнире АТР 2024
ATP
15 ноября 2024, 23:36 | Обновлено 15 ноября 2024, 23:38
583
0

Рууд в трех сетах переиграл Рублева на Итоговом турнире АТР 2024

Каспер вышел в полуфинал ATP Finals со 2-го места с двумя победами в группе

15 ноября 2024, 23:36 | Обновлено 15 ноября 2024, 23:38
583
0
Рууд в трех сетах переиграл Рублева на Итоговом турнире АТР 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР 7) добыл вторую победу на Итоговом турнире АТР 2024, который проводится на закрытых хардовых кортах в Турине (Италия).

В 3-м туре John Newcombe Group норвежец переиграл «нейтрала» Андрея Рублева (АТР 8) в трех сетах за 1 час и 45 минут.

Итоговый турнир АТР 2024. 15 ноября

John Newcombe Group. 3-й тур

Каспер Рууд (Норвегия) – Андрей Рублев – 6:4, 5:7, 6:2

Это была 8-я встреча соперников. Каспер выиграл второе очное противостояние.

Рууд с двумя победами вышел в полуфинал ATP Finals вслед за Александром Зверевым. На старте плей-офф Каспер сыграет против Янника Синнера.

Рублев в Турине проиграл все три противостояния и завершил выступления, сумев выиграть всего один сет.

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Каспер Рууд Андрей Рублев Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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