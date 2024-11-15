Рууд в трех сетах переиграл Рублева на Итоговом турнире АТР 2024
Каспер вышел в полуфинал ATP Finals со 2-го места с двумя победами в группе
Норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР 7) добыл вторую победу на Итоговом турнире АТР 2024, который проводится на закрытых хардовых кортах в Турине (Италия).
В 3-м туре John Newcombe Group норвежец переиграл «нейтрала» Андрея Рублева (АТР 8) в трех сетах за 1 час и 45 минут.
Итоговый турнир АТР 2024. 15 ноября
John Newcombe Group. 3-й тур
Каспер Рууд (Норвегия) – Андрей Рублев – 6:4, 5:7, 6:2
Это была 8-я встреча соперников. Каспер выиграл второе очное противостояние.
Рууд с двумя победами вышел в полуфинал ATP Finals вслед за Александром Зверевым. На старте плей-офф Каспер сыграет против Янника Синнера.
Рублев в Турине проиграл все три противостояния и завершил выступления, сумев выиграть всего один сет.
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