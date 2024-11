Великобритания одолела Германию. Определены пары 1/4 финала КБДК 2024

15 ноября состоялись завершились все матчи 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024, который проводится на закрытых хардовых кортах в испанском городе Малага.

Последней командой-участницей стала Великобритания, которая одолела Германию со счетом 2:0. Британки одержали две победы в одиночных матчах: вначале Эмма Радукану справилась с Юле Нимайер, а затем Кэти Бултер переиграла Лауру Зигемунд.

С 1/8 финала стартовали 8 команд. Во 2-й раунд, помимо Британии, также прошли Япония, Словакия и Испания. С 1/4 финала выступления начнут сеяные сборные: Канада, Италия, Австралия и Чехия.

Четвертьфинальные матчевые противостояния состоятся 16 и 17 ноября.

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап

1/8 финала. 15 ноября, Малага

Германия – Великобритания – 0:2

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Нижняя часть сетки

Фото с матча Германия – Великобритания (0:2)

Katie Boulter secures the tie for Great Britain! 🇬🇧



An incredible 6-1 6-2 win in the second match means @the_LTA take the tie 2-0 👏#BJKCup pic.twitter.com/oOLjgC4o4w