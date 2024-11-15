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  4. Великобритания одолела Германию. Определены пары 1/4 финала КБДК 2024
ITF
15 ноября 2024, 23:29 |
87
0

Великобритания одолела Германию. Определены пары 1/4 финала КБДК 2024

Эмма Радукану и Кэти Бултер вывели свою сборную в следующий раунд плей-офф

15 ноября 2024, 23:29 |
87
0
Великобритания одолела Германию. Определены пары 1/4 финала КБДК 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

15 ноября состоялись завершились все матчи 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024, который проводится на закрытых хардовых кортах в испанском городе Малага.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Последней командой-участницей стала Великобритания, которая одолела Германию со счетом 2:0. Британки одержали две победы в одиночных матчах: вначале Эмма Радукану справилась с Юле Нимайер, а затем Кэти Бултер переиграла Лауру Зигемунд.

С 1/8 финала стартовали 8 команд. Во 2-й раунд, помимо Британии, также прошли Япония, Словакия и Испания. С 1/4 финала выступления начнут сеяные сборные: Канада, Италия, Австралия и Чехия.

Четвертьфинальные матчевые противостояния состоятся 16 и 17 ноября.

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап

1/8 финала. 15 ноября, Малага

Германия – Великобритания – 0:2

  • Юле Нимайер – Эмма Радукану – 4:6, 4:6
  • Лаура Зигемунд – Кэти Бултер – 1:6, 2:6

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

  • Канада – Великобритания
  • Австралия – Словакия

Нижняя часть сетки

  • Польша – Чехия
  • Япония – Италия

Фото с матча Германия – Великобритания (0:2)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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