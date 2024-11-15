Великобритания одолела Германию. Определены пары 1/4 финала КБДК 2024
Эмма Радукану и Кэти Бултер вывели свою сборную в следующий раунд плей-офф
15 ноября состоялись завершились все матчи 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024, который проводится на закрытых хардовых кортах в испанском городе Малага.
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Последней командой-участницей стала Великобритания, которая одолела Германию со счетом 2:0. Британки одержали две победы в одиночных матчах: вначале Эмма Радукану справилась с Юле Нимайер, а затем Кэти Бултер переиграла Лауру Зигемунд.
С 1/8 финала стартовали 8 команд. Во 2-й раунд, помимо Британии, также прошли Япония, Словакия и Испания. С 1/4 финала выступления начнут сеяные сборные: Канада, Италия, Австралия и Чехия.
Четвертьфинальные матчевые противостояния состоятся 16 и 17 ноября.
Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап
1/8 финала. 15 ноября, Малага
Германия – Великобритания – 0:2
- Юле Нимайер – Эмма Радукану – 4:6, 4:6
- Лаура Зигемунд – Кэти Бултер – 1:6, 2:6
Кубок Билли Джин Кинг 2024. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
- Канада – Великобритания
- Австралия – Словакия
Нижняя часть сетки
- Польша – Чехия
- Япония – Италия
Фото с матча Германия – Великобритания (0:2)
Katie Boulter secures the tie for Great Britain! 🇬🇧— Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 15, 2024
An incredible 6-1 6-2 win in the second match means @the_LTA take the tie 2-0 👏#BJKCup pic.twitter.com/oOLjgC4o4w
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