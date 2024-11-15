Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Бельгия в какой-то момент прижала нас к штрафной»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спалетти высказался о поединке против сборной Бельгии в пятом туре Лиги наций (1:0).

«Команда показала себя хорошо, во втором тайме стало тяжелее, и мои подопечные немного растерялись. В результате, мы часто давали не точные передачи.

В таких матчах важно удерживать мяч, потому что адаптироваться к действиям соперника становится очень сложно. Бельгия в какой-то момент прижала нас к штрафной, но мы бились как настоящие львы.

Если мы оглянемся на то, что было сказано, Италия всегда может найти 30 игроков, чтобы собрать сильную команду, потому что мы Италия», – сказал Спалетти.

В турнирной таблице Италия занимает первое место (13 очков). На другом месте – Франция (10 баллов), третья – Бельгия (4 пункта) и на четвертом Израиль (1 балл).