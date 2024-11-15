Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Бельгия в какой-то момент прижала нас к штрафной»
Наставник сборной Италии прокомментировал победный матч в Лиге наций
Главный тренер сборной Италии Лучано Спалетти высказался о поединке против сборной Бельгии в пятом туре Лиги наций (1:0).
«Команда показала себя хорошо, во втором тайме стало тяжелее, и мои подопечные немного растерялись. В результате, мы часто давали не точные передачи.
В таких матчах важно удерживать мяч, потому что адаптироваться к действиям соперника становится очень сложно. Бельгия в какой-то момент прижала нас к штрафной, но мы бились как настоящие львы.
Если мы оглянемся на то, что было сказано, Италия всегда может найти 30 игроков, чтобы собрать сильную команду, потому что мы Италия», – сказал Спалетти.
В турнирной таблице Италия занимает первое место (13 очков). На другом месте – Франция (10 баллов), третья – Бельгия (4 пункта) и на четвертом Израиль (1 балл).
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