Сандро ТОНАЛИ: «Наша команда действительно уверена в себе»
Игрок сборной Италии доволен последними результатами национальной команды
Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали подвел итоги победного поединка против Бельгии в 5-м туре Лиги наций (1:0).
«Это замечательно, потому что забить гол за Италию – это мечта, но еще прекраснее победить таким вот образом.
Мы боролись до конца, мы хорошо играли и доказали еще раз, что наша команда готова брать инициативу в свои руки. Это показывает, насколько мы изменились.
Наша команда действительно уверена в себе и расслаблена, мы с нетерпением ждем окончания следующей встречи, потому что нам нравится находиться на футбольном поле.
Каждая игра отличается, мы играли против очень сильного соперника и пытались найти свое место в игре. Нам пришлось полностью менять тактику по мере развития событий, но теперь это часть игры», — сказал Тонали.
Италия занимает первое место в группе, имея при этом 13 баллов. Национальная команда гарантировала себе место в 1/4 финала Лиги наций.
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