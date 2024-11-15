«Мы молодая команда, у нас все впереди». Тедеско – о матче с итальянцами
Бельгийцы потерпели минимальное поражение в матче Лиги наций
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал матч против Италии в рамках 5-го тура Лиги наций, где команда минимально уступила.
«Нас не было на поле первые 20 минут, именно в это время мы и пропустили. Потом удалось переломить ход игры. У нас были хорошие моменты, просто надо было забивать.
Но нельзя забывать, что мы молодая команда, у нас все впереди. Мы сегодня играли против очень сильной сборной, и в некоторых компонентах мы их переигрывали. Это очень важно. И это замечательные моменты в жизни», – прокомментировал Тедеско.
Напомним, что сборная Италии победила на выезде сборную Бельгии со счетом 1:0.
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