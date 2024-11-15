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  4. «Мы молодая команда, у нас все впереди». Тедеско – о матче с итальянцами
Лига наций
15 ноября 2024, 02:20 |
32
0

«Мы молодая команда, у нас все впереди». Тедеско – о матче с итальянцами

Бельгийцы потерпели минимальное поражение в матче Лиги наций

15 ноября 2024, 02:20 |
32
0
«Мы молодая команда, у нас все впереди». Тедеско – о матче с итальянцами
UEFA. Доменико Тедеско

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал матч против Италии в рамках 5-го тура Лиги наций, где команда минимально уступила.

«Нас не было на поле первые 20 минут, именно в это время мы и пропустили. Потом удалось переломить ход игры. У нас были хорошие моменты, просто надо было забивать.

Но нельзя забывать, что мы молодая команда, у нас все впереди. Мы сегодня играли против очень сильной сборной, и в некоторых компонентах мы их переигрывали. Это очень важно. И это замечательные моменты в жизни», – прокомментировал Тедеско.

Напомним, что сборная Италии победила на выезде сборную Бельгии со счетом 1:0.

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Лига наций сборная Бельгии по футболу сборная Италии по футболу Доменико Тедеско
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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