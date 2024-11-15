Лидер Англии раскритиковал сборную и оказался на лавке. Ответ тренера

Форвард Гарри Кейн перед минувшим матчем Лиги наций против Греции раскритиковал игроков сборной Англии, которые, по его мнению, отказались приехать в национальную команду и решили отдохнуть перед матчами клубов.

Тренер Ли Карсли после этого отправил Кейна в запас, а форвард Олли Уоткинс вышел в основе и принес команде победу.

Карсли не подтвердил, что неожиданный старт на лавке запасных был наказанием Кейна, но заявил, что лучший бомбардир в истории сборной выйдет в основе на игру с Ирландией.

«Я рад, что Уоткинс в прошлом матче вышел и забил. Это важно, чтобы эти игроки, если мы ставим их в позицию «вы должны выиграть чемпионат мира», получали как можно больше опыта».

«Я не пренебрегал Кейном. Гарри выйдет в основном составе на следующий матч. Он показал отличный пример», – сказал Карсли.

В 2025 году тренером сборной Англии будет Томас Тухель.