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Лига наций
15 ноября 2024, 18:35 | Обновлено 15 ноября 2024, 19:01
1109
0

Лидер Англии раскритиковал сборную и оказался на лавке. Ответ тренера

Карсли пообещал выпустить Кейна в основе

15 ноября 2024, 18:35 | Обновлено 15 ноября 2024, 19:01
1109
0
Лидер Англии раскритиковал сборную и оказался на лавке. Ответ тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард Гарри Кейн перед минувшим матчем Лиги наций против Греции раскритиковал игроков сборной Англии, которые, по его мнению, отказались приехать в национальную команду и решили отдохнуть перед матчами клубов.

Тренер Ли Карсли после этого отправил Кейна в запас, а форвард Олли Уоткинс вышел в основе и принес команде победу.

Карсли не подтвердил, что неожиданный старт на лавке запасных был наказанием Кейна, но заявил, что лучший бомбардир в истории сборной выйдет в основе на игру с Ирландией.

«Я рад, что Уоткинс в прошлом матче вышел и забил. Это важно, чтобы эти игроки, если мы ставим их в позицию «вы должны выиграть чемпионат мира», получали как можно больше опыта».

«Я не пренебрегал Кейном. Гарри выйдет в основном составе на следующий матч. Он показал отличный пример», – сказал Карсли.

В 2025 году тренером сборной Англии будет Томас Тухель.

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Ли Карсли Гарри Кейн сборная Англии по футболу Лига наций Бавария
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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