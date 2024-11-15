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Лига наций
15 ноября 2024, 18:34 | Обновлено 15 ноября 2024, 18:49
754
0

ВИДЕО. Слова Реброва и Миколенко перед матчем Лиги наций Грузия – Украина

Поединок состоится 16 ноября в 21:45

15 ноября 2024, 18:34 | Обновлено 15 ноября 2024, 18:49
754
0
ВИДЕО. Слова Реброва и Миколенко перед матчем Лиги наций Грузия – Украина
УАФ. Сергей Ребров

16 ноября состоится матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

Поединок пройдет на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После четырех туров Украина занимает последнее, четвертое место в квартете. У подопечных Сергея Реброва 4 очка из 12 возможных. Грузины с 6 пунктами располагаются на второй позиции. Третья строчка у команды Албании (6 баллов), а лидером группы является сборная Чехии – 7 очков.

Вашему вниманию предматчевая пресс-конференция главного тренера сборной Сергея Реброва и защитника Виталия Миколенко.

ВИДЕО. Слова Реброва и Миколенко перед матчем Лиги наций Грузия – Украина

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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