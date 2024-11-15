Ли КАРСЛИ: «Мы движемся в правильном направлении»

Главный тренер сборной Англии Ли Карсли высказался по поводу победы над национальной командой Греции в пятом туре Лиги наций (3:0).

«Результат показывает, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы не будем слишком увлекаться – в воскресенье нас ждет важная игра против сборной Ирландии на стадионе «Уэмбли», поэтому мы с нетерпением ее ждем.

Было важно, чтобы игроки использовали свои сильные стороны. У нас много талантливых футболистов. Вчера мы говорили о том, что игроки должны получить свои шансы в игре, и сегодня мы это увидели. Люди говорили о неопытности команды, но эти игроки играют еженедельно в Премьер-лиге на действительно высоком уровне», – сказал Ли Карсли.

В турнирной таблице Англия занимает первое место (12 очков). Однако на второй строчке находится сборная Греции, которая также имеет 12 баллов. Третья – Ирландия (6 очков), четвертая – Финляндия (0 пунктов).