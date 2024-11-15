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Лига наций
15 ноября 2024, 12:35 | Обновлено 15 ноября 2024, 12:41
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0

Ли КАРСЛИ: «Мы движемся в правильном направлении»

Тренер трех львов доволен прогрессом своей команды

15 ноября 2024, 12:35 | Обновлено 15 ноября 2024, 12:41
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0
Ли КАРСЛИ: «Мы движемся в правильном направлении»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ли Карсли

Главный тренер сборной Англии Ли Карсли высказался по поводу победы над национальной командой Греции в пятом туре Лиги наций (3:0).

«Результат показывает, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы не будем слишком увлекаться – в воскресенье нас ждет важная игра против сборной Ирландии на стадионе «Уэмбли», поэтому мы с нетерпением ее ждем.

Было важно, чтобы игроки использовали свои сильные стороны. У нас много талантливых футболистов. Вчера мы говорили о том, что игроки должны получить свои шансы в игре, и сегодня мы это увидели. Люди говорили о неопытности команды, но эти игроки играют еженедельно в Премьер-лиге на действительно высоком уровне», – сказал Ли Карсли.

В турнирной таблице Англия занимает первое место (12 очков). Однако на второй строчке находится сборная Греции, которая также имеет 12 баллов. Третья – Ирландия (6 очков), четвертая – Финляндия (0 пунктов).

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Ли Карсли сборная Англии по футболу сборная Греции по футболу Лига наций
Андрій Вітренко Источник: УЕФА
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