ОФИЦИАЛЬНО. 19-летний украинец подписал контракт с клубом из Шотландии

Максим Кучерявый еще три года будет защищать цвета клуба «Сент-Джонстон»

  • 28.06.2021 23:35
  • 3037 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. 19-летний украинец подписал контракт с клубом из Шотландии
© ФК Сент-Джонстон. Максим Кучерявый

19-летний украинский футболист Максим Кучерявый подписал трехлетний контракт с шотландским клубом «Сент-Джонстон» из города Перт.

Украинец провел предыдущий сезон в юношеской команде клуба и своей игрой заработал новый контракт. На Максима теперь рассчитывают и в основной команде.

Максим Кучерявый: «Все в клубе заставили меня почувствовать себя желанным гостем и приложили много усилий, чтобы я освоился. Я очень рад, что у меня теперь контракт на три года. Это будет захватывающий период в моей карьере, потому что здесь прекрасное место для игры в футбол.

Очень обнадеживает, а также вселяет в меня уверенность, когда я знаю, что в меня верят. Теперь я буду продолжать упорно работать над своей игрой, слушать и учиться каждый день, а также стараться развиваться и улучшаться настолько, насколько я смогу».

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 29.06.2021 00:54
    0
    молоток!
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 29.06.2021 00:15
    +2
    Новина як грім посеред ясного неба! Проте варто було детальніше подати цю новину, а так доведеться самому гуглити.
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 29.06.2021 00:15
    +2
    Новина як грім посеред ясного неба! Проте варто було детальніше подати цю новину, а так доведеться самому гуглити.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 29.06.2021 00:54
    0
    молоток!
    Ссылка
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