ОФИЦИАЛЬНО. 19-летний украинец подписал контракт с клубом из Шотландии

19-летний украинский футболист Максим Кучерявый подписал трехлетний контракт с шотландским клубом «Сент-Джонстон» из города Перт.
Украинец провел предыдущий сезон в юношеской команде клуба и своей игрой заработал новый контракт. На Максима теперь рассчитывают и в основной команде.
Максим Кучерявый: «Все в клубе заставили меня почувствовать себя желанным гостем и приложили много усилий, чтобы я освоился. Я очень рад, что у меня теперь контракт на три года. Это будет захватывающий период в моей карьере, потому что здесь прекрасное место для игры в футбол.
Очень обнадеживает, а также вселяет в меня уверенность, когда я знаю, что в меня верят. Теперь я буду продолжать упорно работать над своей игрой, слушать и учиться каждый день, а также стараться развиваться и улучшаться настолько, насколько я смогу».
✍️ | The Club is very excited to announce that Max Kucheriavyi has signed a new three-year contract!— St. Johnstone FC (@StJohnstone) June 28, 2021
The highly-rated 19-year-old Ukrainian was at Saints last season and impressed 👏#SJFC
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