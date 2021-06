ОФИЦИАЛЬНО. 19-летний украинец подписал контракт с клубом из Шотландии

19-летний украинский футболист Максим Кучерявый подписал трехлетний контракт с шотландским клубом «Сент-Джонстон» из города Перт.

Украинец провел предыдущий сезон в юношеской команде клуба и своей игрой заработал новый контракт. На Максима теперь рассчитывают и в основной команде.

Максим Кучерявый: «Все в клубе заставили меня почувствовать себя желанным гостем и приложили много усилий, чтобы я освоился. Я очень рад, что у меня теперь контракт на три года. Это будет захватывающий период в моей карьере, потому что здесь прекрасное место для игры в футбол.

Очень обнадеживает, а также вселяет в меня уверенность, когда я знаю, что в меня верят. Теперь я буду продолжать упорно работать над своей игрой, слушать и учиться каждый день, а также стараться развиваться и улучшаться настолько, насколько я смогу».

✍️ | The Club is very excited to announce that Max Kucheriavyi has signed a new three-year contract!



The highly-rated 19-year-old Ukrainian was at Saints last season and impressed 👏#SJFC