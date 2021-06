Джокович с камбэком выиграл стартовый матч на Уимблдоне

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович стартовал с победы на Уимблдонском турнире.



В матче первого раунда сербский теннисист переиграл британца Джека Дрейпера, которому организаторы выдали вайлд-кард. Для Джека это был дебютный матч в основе турниров Большого Шлема.



Уимблдон. Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) – Джек Дрейпер (Великобритания, WC) – 4:6, 6:1, 6:2, 6:2



Во втором круге Джокович сыграет с победителем встречи Кевин Андерсон – Марселло Бариос Вера.

Безальтернативный Джокович, новые правила и бешеная интрига у женщин

Start as you mean to go on…@DjokerNole’s pursuit of a third consecutive Wimbledon title is off to a winning start, beating Jack Draper 4-6, 6-1, 6-2, 6-2#Wimbledon pic.twitter.com/soTVGWBze4