Джокович с камбэком выиграл стартовый матч на Уимблдоне

Новак сыграл поединок в традиционном для себя стиле

  • 28.06.2021 18:03
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Джокович с камбэком выиграл стартовый матч на Уимблдоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович стартовал с победы на Уимблдонском турнире.
 
В матче первого раунда сербский теннисист переиграл британца Джека Дрейпера, которому организаторы выдали вайлд-кард. Для Джека это был дебютный матч в основе турниров Большого Шлема.
 
Уимблдон. Первый круг
Новак Джокович (Сербия, 1) – Джек Дрейпер (Великобритания, WC) – 4:6, 6:1, 6:2, 6:2
 
Во втором круге Джокович сыграет с победителем встречи Кевин Андерсон – Марселло Бариос Вера.

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Источник — Sport.ua

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