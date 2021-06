Роналду ни разу не забил со штрафного на всех чемпионатах Европы

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает свою невыразительную серию по эффективности исполнения штрафных ударов.

За Евро-2020 Роналду не забил ни одного гола со штрафного.

Как отмечает Opta, с момента своего дебюта на Евро в 2004 году Криштиану Роналду нанес 28 штрафных ударов, что по крайней мере в четыре раза больше, чем любой другой игрок за этот период, при этом ни один из них не реализовал.

Роналду принял участие уже в пятом чемпионате Европы.

Напомним, что Португалия уступила Бельгии (0:1) и покинула Евро-2020.

