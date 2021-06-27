Барселона продала своего защитника в Ниццу

«Барселона» объявила о продаже своего защитник Жана-Клера Тодибо в «Ниццу».
21-летний футболист последние полсезона провел именно во французском клубе на правах аренды. Теперь «Ницца» выкупила Тодибо за 8,5 миллионов евро. Еще 7 млн «Барселона» получит в виде бонусов, а также процент от любой будущей продажи.
Ранее «Барселона» подписала звезду сборной Нидерландов - Мемфиса Депая.
❗ OGC Nice exercises its right to purchase @jctodibo— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 27, 2021
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Источник — Sport.ua
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