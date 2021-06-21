Оценки матча Украина – Австрия. Лучший – Бущан, худший – Караваев

21 июня в третьем туре Евро-2020 встречались сборные Украины и Австрии (0:1).

Наиболее высокую оценку у Украины (6.5) получил вратарь Георгий Бущан, худшую игру показал Александр Караваев (4.5).

Оценки Sport.ua за матч Украина – Австрия – 0:1:

Замены Украины: Цыганков – 5,5; Марлос – 5,0; Беседин – б/о.

Замены Австрии: Шопф – 6,0; Ильсанкер – 6,0; Калайджич – б/о.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.