Оценки матча Украина – Австрия. Лучший – Бущан, худший – Караваев

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 3-го тура Евро-2020

  • 21.06.2021 21:36
  • 3005 просмотров
  • 12 комментариев
Оценки матча Украина – Австрия. Лучший – Бущан, худший – Караваев
© Getty Images/Global Images Ukraine

21 июня в третьем туре Евро-2020 встречались сборные Украины и Австрии (0:1). 

Наиболее высокую оценку у Украины (6.5) получил вратарь Георгий Бущан, худшую игру показал Александр Караваев (4.5).

Оценки Sport.ua за матч Украина – Австрия – 0:1:

  

Замены Украины: Цыганков – 5,5; Марлос – 5,0; Беседин – б/о.

Замены Австрии: Шопф – 6,0; Ильсанкер – 6,0; Калайджич – б/о.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    ser_nat
    online
      ser_nat, 21.06.2021 22:01
    0
    Якби Євро пройшло в минулому році можливо булв бінша гра. Різко сдали гравці Шахтаря, наприклад Марлос бліда тінь, Степаненко після травми. Зіна, Малина - гравці системи своїх команд, лідерські функції не змогли взяти. Одна схема гри в нападі, з одним нападником. Всі три нападника однопланові. З крайками біда. Зубков травмувався, заміни йому не знайшлося. Ярмола не такий швидкий якби хотілось, але вцілому грав непогано. Захист - Забарний!!!! Хлопцю 18. Караваев мені ніколи не подобався. Миколенко нажаль зіграв набагато гірше очікувань.
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    bonv
      bonv, 21.06.2021 21:49
    +2
    Тренер провалив заміни у всіх матчах.
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    axylinam
    online
      axylinam, 21.06.2021 21:48
    +1
    аоот оооит, 21.06.2021 21:45
    Та он при чем, если людям мяч осиановить надо минуту а пас отдать то вообще космос
    Командной организованной игры не было,а был хаос,а вот у австрийских середнячков командная игра была,все знали куда бежать и что делать
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    Августин Нара
    online
      Августин Нара, 21.06.2021 21:48
    +1
    Караваєву велика шана за той фартовий пас Ярмоленко, але сьогодні, м'яко кажучи, ти мав би сам попроситися на заміну. Стільки втрат м'яча на такому рівні... Оцінка справедлива
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    Серж Молошик
    online
      Серж Молошик, 21.06.2021 21:47
    +1
    Если в сборной Украины из полевых игроков кто-то играл,то это был как раз Караваев
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    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 21.06.2021 21:45
    +4
    axylinam, 21.06.2021 21:44
    Худший-это Шевченко, минус 10 ему ставлю
    Та он при чем, если людям мяч осиановить надо минуту а пас отдать то вообще космос
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    fcznak
    online
      fcznak, 21.06.2021 21:45
    0
    Україна – Австрія 0-1. Жалюгідне видовище, повний провал. Закономірний результат, рахунок НЕ по грі, мало бути мінімум 0-3. Тільки Арнаутович двічі пробачив. Я подумав, що якби в нашій групі не було команди Пн. Македонії, то будь-яка інша команда нас би обіграла і ми посіли б останнє місце в групі. Нас і близько не можна порівнювати зі Швецією, Польщею, Шотландією, Данією, Чехією чи Словаччиною. Наш рівень, це десь між Казахстаном і Молдовою, ми, мабуть мали б шанси з Сан Марино, або Ліхтенштейном, але тут таких нема. Малюнок гри – найбридкіший, гидко дивитись. Як не жаль, бо від нас уже нічого не залежить, але ще одна ганьба, найвірогідніше, попереду. Бо, скоріш за все, ми таки пройдемо у плей-оф. Для цього потрібно, щоб збулися хоча б ДВІ події з ЧОТИРЬОХ в наступних матчах. 1. Група Б – Данія виграє у Росії, а Бельгія у Фінляндії. Обидві команди обов’язково мусять виграти. 2. Група Д – Хорватія і Шотландія грають внічию. 3. Група Е – Іспанія виграє в Словаччини, а Польща НЕ виграє в Швеції. 4. Група Ф – Франція виграє в Португалії з різницею НЕ менше ніж у 3 голи (це, звичайно, малоймовірно). Але в групах Б, Д і Е два варіанти з трьох можуть спрацювати. Багато що вирішиться вже сьогодні в групі Б. Не так переживаю за шанс для збірної України (ми НЕ заслужили грати у плей-оф, але дуже хочу щоб данці виграли в росії в 2 м’ячі і вибили москалів з ЧЄ). А нам треба будувати нову команду. Ми навіть не тінь тієї команди, що вигравала у Португалії, Сербії чи Іспанії. Поки що ми на рівні Мальти. Отже нам на ЧЄ робити нічого. А жаль. Всі вірили у команду. І таке розчарування. Дуже боляче і дуже соромно.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.06.2021 21:44
    +4
    Худший-это Шевченко, минус 10 ему ставлю
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    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 21.06.2021 21:43
    +5
    Зіна і Маліна реально гірші. якщо судити з очікувань і того, що маємо...
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 21.06.2021 21:43
    +7
    А малина чем лучше был Караваева? Хрень а не оценки. Худшим был Малиновский
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 21.06.2021 21:41
    +4
    А чё сразу Караваев? Остальные что? В футбол играли? Да нет,номер отбывали.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 21.06.2021 21:40
    +5
    А зина чем лучше каравая?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 21.06.2021 21:43
    +7
    А малина чем лучше был Караваева? Хрень а не оценки. Худшим был Малиновский
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 21.06.2021 21:43
    +5
    Зіна і Маліна реально гірші. якщо судити з очікувань і того, що маємо...
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 21.06.2021 21:40
    +5
    А зина чем лучше каравая?
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 21.06.2021 21:45
    +4
    axylinam, 21.06.2021 21:44
    Худший-это Шевченко, минус 10 ему ставлю
    Та он при чем, если людям мяч осиановить надо минуту а пас отдать то вообще космос
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.06.2021 21:44
    +4
    Худший-это Шевченко, минус 10 ему ставлю
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 21.06.2021 21:41
    +4
    А чё сразу Караваев? Остальные что? В футбол играли? Да нет,номер отбывали.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 21.06.2021 21:49
    +2
    Тренер провалив заміни у всіх матчах.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.06.2021 21:48
    +1
    аоот оооит, 21.06.2021 21:45
    Та он при чем, если людям мяч осиановить надо минуту а пас отдать то вообще космос
    Командной организованной игры не было,а был хаос,а вот у австрийских середнячков командная игра была,все знали куда бежать и что делать
    Ссылка
    Августин Нара
    online
      Августин Нара, 21.06.2021 21:48
    +1
    Караваєву велика шана за той фартовий пас Ярмоленко, але сьогодні, м'яко кажучи, ти мав би сам попроситися на заміну. Стільки втрат м'яча на такому рівні... Оцінка справедлива
    Ссылка
    Серж Молошик
    online
      Серж Молошик, 21.06.2021 21:47
    +1
    Если в сборной Украины из полевых игроков кто-то играл,то это был как раз Караваев
    Ссылка
    ser_nat
    online
      ser_nat, 21.06.2021 22:01
    0
    Якби Євро пройшло в минулому році можливо булв бінша гра. Різко сдали гравці Шахтаря, наприклад Марлос бліда тінь, Степаненко після травми. Зіна, Малина - гравці системи своїх команд, лідерські функції не змогли взяти. Одна схема гри в нападі, з одним нападником. Всі три нападника однопланові. З крайками біда. Зубков травмувався, заміни йому не знайшлося. Ярмола не такий швидкий якби хотілось, але вцілому грав непогано. Захист - Забарний!!!! Хлопцю 18. Караваев мені ніколи не подобався. Миколенко нажаль зіграв набагато гірше очікувань.
    Ссылка
    fcznak
    online
      fcznak, 21.06.2021 21:45
    0
    Україна – Австрія 0-1. Жалюгідне видовище, повний провал. Закономірний результат, рахунок НЕ по грі, мало бути мінімум 0-3. Тільки Арнаутович двічі пробачив. Я подумав, що якби в нашій групі не було команди Пн. Македонії, то будь-яка інша команда нас би обіграла і ми посіли б останнє місце в групі. Нас і близько не можна порівнювати зі Швецією, Польщею, Шотландією, Данією, Чехією чи Словаччиною. Наш рівень, це десь між Казахстаном і Молдовою, ми, мабуть мали б шанси з Сан Марино, або Ліхтенштейном, але тут таких нема. Малюнок гри – найбридкіший, гидко дивитись. Як не жаль, бо від нас уже нічого не залежить, але ще одна ганьба, найвірогідніше, попереду. Бо, скоріш за все, ми таки пройдемо у плей-оф. Для цього потрібно, щоб збулися хоча б ДВІ події з ЧОТИРЬОХ в наступних матчах. 1. Група Б – Данія виграє у Росії, а Бельгія у Фінляндії. Обидві команди обов’язково мусять виграти. 2. Група Д – Хорватія і Шотландія грають внічию. 3. Група Е – Іспанія виграє в Словаччини, а Польща НЕ виграє в Швеції. 4. Група Ф – Франція виграє в Португалії з різницею НЕ менше ніж у 3 голи (це, звичайно, малоймовірно). Але в групах Б, Д і Е два варіанти з трьох можуть спрацювати. Багато що вирішиться вже сьогодні в групі Б. Не так переживаю за шанс для збірної України (ми НЕ заслужили грати у плей-оф, але дуже хочу щоб данці виграли в росії в 2 м’ячі і вибили москалів з ЧЄ). А нам треба будувати нову команду. Ми навіть не тінь тієї команди, що вигравала у Португалії, Сербії чи Іспанії. Поки що ми на рівні Мальти. Отже нам на ЧЄ робити нічого. А жаль. Всі вірили у команду. І таке розчарування. Дуже боляче і дуже соромно.
    Ссылка
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