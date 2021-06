ВИДЕО. Как рукой. Месси забил идеальный гол со штрафного в матче с Чили

В матче первого тура группового этапа Кубка Америки сборные Аргентины и Чили сыграли вничью со счетом 1:1.



В составе «бело-голубых» единственный гол забил Лионель Месси, идеально исполнив удар со штрафного.



Это 39-й гол 33-летнего нападающего за национальную команду в официальных матчах, что является новым национальным рекордом. Ранее это достижение принадлежало Габриэлю Батистуте.

MESSI WHAT A GOAL 🔥🔥 pic.twitter.com/f71rC4OHvx

Messi's freekick goal vs Chile from another angle:pic.twitter.com/J3AaoeNGNP