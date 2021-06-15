ВИДЕО. Как рукой. Месси забил идеальный гол со штрафного в матче с Чили

Лионель стал рекордсменом Аргентины по голам в официальных матчах

  • 15.06.2021 08:16
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ВИДЕО. Как рукой. Месси забил идеальный гол со штрафного в матче с Чили
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В матче первого тура группового этапа Кубка Америки сборные Аргентины и Чили сыграли вничью со счетом 1:1.
 
В составе «бело-голубых» единственный гол забил Лионель Месси, идеально исполнив удар со штрафного. 
 
Это 39-й гол 33-летнего нападающего за национальную команду в официальных матчах, что является новым национальным рекордом. Ранее это достижение принадлежало Габриэлю Батистуте.

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Источник — Sport.ua

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