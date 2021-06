Пострадала Украина. Нидерланды впервые с 2008 года забили 2 гола на Евро

Сборная Нидерландов в матче группового этапа Евро-2020 во втором тайме выигрывала у сборной Украины со счетом 2:0 (в итоге 3:2).

Любопытно, что Нидерланды впервые с 2008 года сумела забить больше одного гола в матче чемпионата Европы.

Команда провалила Евро-2012 и пропустила Евро-2016.



#NED have scored 2+ goals in a single European Championships game for the first time since EURO 2008 (Huntelaar, Van Persie vs. Romania).



The Dutch are back. 🇳🇱 pic.twitter.com/QgBHSyXzuC