Сергей НАГОРНЯК: «Не считаю нидерландцев фаворитами группы с украинцами»

Бывший игрок национальной сборной Украины по футболу Сергей Нагорняк эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал результаты жеребьевки финальной части молодежного чемпионата Европы, где соперниками украинской сборной на групповом этапе будут датчане, нидерландцы и финны:

«Довольно равная по силам участников группа. Я не считаю нидерландцев-фаворитами, как тех же финнов-аутсайдерами.

Помнится, на недавнем квалификационном турнире Евро-2025 среди юношей также многие эксперты считали мальчиками для битья футболистов Казахстана, они взяли и обыграли нашу сборную.

Вот почему о какой-то недооценке не может быть и речи, многое будет зависеть от того, в каком состоянии участники подойдут к решающим поединкам, будут ли в строю лидеры, каким будет настрой.

Я убежден, что украинской сборной по силам в каждом матче достичь положительного результата, только для этого надо будет проявить свои лучшие качества.

Последние контрольные поединки с португальцами и итальянцами показали, что подопечные Унаи Мельгосы могут демонстрировать зрелищный и главное результативный футбол».

Напомним, что финальная часть Евро-2025 среди молодежных сборных пройдет в Словакии. 12 июня украинцы сыграют с датчанами, 15 – с финнами и 18 – с нидерландцами. По две лучшие сборные продолжат борьбу в четвертьфинале.

Ранее мы сообщали, что был обнародован календарь матчей сборной Украины U-21 на молодежный Евро-2025.