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  4. Сергей НАГОРНЯК: «Не считаю нидерландцев фаворитами группы с украинцами»
Молодежные турниры
04 декабря 2024, 17:15 | Обновлено 04 декабря 2024, 18:00
820
1

Сергей НАГОРНЯК: «Не считаю нидерландцев фаворитами группы с украинцами»

На финальном этапе Евро-2025 украинцы попали в равную группу

04 декабря 2024, 17:15 | Обновлено 04 декабря 2024, 18:00
820
1
Сергей НАГОРНЯК: «Не считаю нидерландцев фаворитами группы с украинцами»
ФК Епицентр. Сергей Нагорняк

Бывший игрок национальной сборной Украины по футболу Сергей Нагорняк эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал результаты жеребьевки финальной части молодежного чемпионата Европы, где соперниками украинской сборной на групповом этапе будут датчане, нидерландцы и финны:

«Довольно равная по силам участников группа. Я не считаю нидерландцев-фаворитами, как тех же финнов-аутсайдерами.

Помнится, на недавнем квалификационном турнире Евро-2025 среди юношей также многие эксперты считали мальчиками для битья футболистов Казахстана, они взяли и обыграли нашу сборную.

Вот почему о какой-то недооценке не может быть и речи, многое будет зависеть от того, в каком состоянии участники подойдут к решающим поединкам, будут ли в строю лидеры, каким будет настрой.

Я убежден, что украинской сборной по силам в каждом матче достичь положительного результата, только для этого надо будет проявить свои лучшие качества.

Последние контрольные поединки с португальцами и итальянцами показали, что подопечные Унаи Мельгосы могут демонстрировать зрелищный и главное результативный футбол».

Напомним, что финальная часть Евро-2025 среди молодежных сборных пройдет в Словакии. 12 июня украинцы сыграют с датчанами, 15 – с финнами и 18 – с нидерландцами. По две лучшие сборные продолжат борьбу в четвертьфинале.

Ранее мы сообщали, что был обнародован календарь матчей сборной Украины U-21 на молодежный Евро-2025.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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