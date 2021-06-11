Вошел в историю. Впервые на Евро стартовый мяч - автогол

Мерих Демирал отправил мяч в свои ворота

  • 11.06.2021 23:17
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Вошел в историю. Впервые на Евро стартовый мяч - автогол
© Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче Евро-2020 Турция - Италия команда Роберто Манчини вышла вперед на старте второго тайма.

Мяч в свои ворота отправил защитник сборной Турции Мерих Демирал, который неудачно прервал фланговый прострел.

Сообщается, что Демирал вошел в историю: впервые в истории Евро первый гол на турнире является автоголом.
 

 

 

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Источник — Sport.ua

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