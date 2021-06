Вошел в историю. Впервые на Евро стартовый мяч - автогол

В первом матче Евро-2020 Турция - Италия команда Роберто Манчини вышла вперед на старте второго тайма.

Мяч в свои ворота отправил защитник сборной Турции Мерих Демирал, который неудачно прервал фланговый прострел.

Сообщается, что Демирал вошел в историю: впервые в истории Евро первый гол на турнире является автоголом.



This is the first time in European Championship history that the opening goal of the tournament has been an own goal.



Merih Demiral goes into the history books. #EURO2020 pic.twitter.com/aMHj7SW5fq