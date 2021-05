Комитет УЕФА по клубным соревнованиям решил отменить правило выездного гола

Комитет УЕФА по клубным соревнованиям принял решение отменить правило выездного гола для еврокубков.

Заседание комитета накануне финала Лиги чемпионов прошло в португальском городе Порту, и на нем была достигнута договоренность об абсолютном исключении этого пункта правил.

Принятое решение должно быть утверждено исполнительным комитетом УЕФА, и тогда оно вступит в силу, информирует журналист Мартин Циглер.

Правило выездного гола действует с 1965 года. Оно используется в Лиге чемпионов и Лиге Европы и гласит, что в двухматчевом противостоянии при равном счете преимущество имеет команда, которая забила больше голов на выезде.

Европейские клубы имеют консенсус, что это правило устарело. Фактор чужого поля не имеет теперь такого большого значения, как ранее.

