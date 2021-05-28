Комитет УЕФА по клубным соревнованиям решил отменить правило выездного гола

Заседание комитета прошло в португальском городе Порту накануне финала ЛЧ

  • 28.05.2021 23:10
  • 2006 просмотров
  • 8 комментариев
Комитет УЕФА по клубным соревнованиям решил отменить правило выездного гола
© Getty Images/Global Images Ukraine

Комитет УЕФА по клубным соревнованиям принял решение отменить правило выездного гола для еврокубков.

Заседание комитета накануне финала Лиги чемпионов прошло в португальском городе Порту, и на нем была достигнута договоренность об абсолютном исключении этого пункта правил.

Принятое решение должно быть утверждено исполнительным комитетом УЕФА, и тогда оно вступит в силу, информирует журналист Мартин Циглер.

Правило выездного гола действует с 1965 года. Оно используется в Лиге чемпионов и Лиге Европы и гласит, что в двухматчевом противостоянии при равном счете преимущество имеет команда, которая забила больше голов на выезде.

Европейские клубы имеют консенсус, что это правило устарело. Фактор чужого поля не имеет теперь такого большого значения, как ранее.

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Источник — Twitter

(8 голосов)

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Комментарии
    Иван Иванов
      Иван Иванов, 29.05.2021 00:19
    0
    bus, 28.05.2021 23:29
    для еврокубков...
    значит для плей-офф сборных ещё остаётся?
    Конечно останется, ФИФА или УЕФА нужно минимум два года на внерение этого правило, ибо нельзя вот так взять и отменить правило выездного гола
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 29.05.2021 00:11
    0
    Интересно
    Ссылка
    AntBo
      AntBo, 28.05.2021 23:52
    0
    Наконец-то
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 28.05.2021 23:33
    +3
    Так будет более справедливо!
    Ссылка
    Гаврик Кировоградский
      Гаврик Кировоградский, 28.05.2021 23:31
    +3
    Это же сколько серий пенальти может быть если отменить доп время ещё!
    Ссылка
    bus
    online
      bus, 28.05.2021 23:29
    0
    для еврокубков...
    значит для плей-офф сборных ещё остаётся?
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 28.05.2021 23:26
    0
    интересно по статистике мы больше выигрывали или проигрывали.....может кто-то посчитает
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 23:15
    +2
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 28.05.2021 23:33
    +3
    Так будет более справедливо!
    Ссылка
    Гаврик Кировоградский
      Гаврик Кировоградский, 28.05.2021 23:31
    +3
    Это же сколько серий пенальти может быть если отменить доп время ещё!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 23:15
    +2
    Ссылка
    Иван Иванов
      Иван Иванов, 29.05.2021 00:19
    0
    bus, 28.05.2021 23:29
    для еврокубков...
    значит для плей-офф сборных ещё остаётся?
    Конечно останется, ФИФА или УЕФА нужно минимум два года на внерение этого правило, ибо нельзя вот так взять и отменить правило выездного гола
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 29.05.2021 00:11
    0
    Интересно
    Ссылка
    AntBo
      AntBo, 28.05.2021 23:52
    0
    Наконец-то
    Ссылка
    bus
    online
      bus, 28.05.2021 23:29
    0
    для еврокубков...
    значит для плей-офф сборных ещё остаётся?
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 28.05.2021 23:26
    0
    интересно по статистике мы больше выигрывали или проигрывали.....может кто-то посчитает
    Ссылка
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