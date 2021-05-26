Назрели изменения. УЕФА планирует отменить правило выездного гола

Правило выездного гола действует с 1965 года

  • 26.05.2021 21:25
  • 1472 просмотра
  • 6 комментариев
Назрели изменения. УЕФА планирует отменить правило выездного гола
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА изучает возможность отмены правила выездного гола для европейских турниров.

Этот вопрос будет рассматриваться 28 мая на заседании комитета УЕФА по клубным соревнованиям в Порту перед финалом Лиги чемпионов. Если это предложение получит достаточную поддержку, то УЕФА начнет процесс изменения этого правила.

Правило выездного гола действует с 1965 года. Оно используется в Лиге чемпионов и Лиге Европы и гласит, что в двухматчевом противостоянии при равном счете преимущество имеет команда, которая забила больше голов на выезде.

В Европе растет ощущение, что это правило устарело. Фактор чужого поля не имеет теперь такого большого значения как ранее.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Times

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Kapitan Vrungel
    online
      Kapitan Vrungel, 26.05.2021 22:01
    0
    В правиле "выездного гола" нет спортивного принципа, это абсолютно очевидно.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 26.05.2021 21:56
    0
    Давно пора
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 26.05.2021 21:56
    0
    Давно пора.Двома руками ЗА!Скільки ігор спаскудили без справжнього футболу
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.05.2021 21:55
    0
    Нарешті. Рома має сказати дякую УЄФА, завдяки правилу виїзного гола вона пройшла Шахтар в ЛЧ при Фонсеці.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.05.2021 21:53
    +1
    Помню как Милан прошел Интер сыграв на одном и том же стадионе Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) 1-1 и 0-0. Такого бреда не видел. И ничего, вся Европа прожевала.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 21:45
    +1
    Ставили б что ли на голосование как-то все эти вопросы, давно уже
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.05.2021 21:53
    +1
    Помню как Милан прошел Интер сыграв на одном и том же стадионе Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) 1-1 и 0-0. Такого бреда не видел. И ничего, вся Европа прожевала.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.05.2021 21:45
    +1
    Ставили б что ли на голосование как-то все эти вопросы, давно уже
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
    online
      Kapitan Vrungel, 26.05.2021 22:01
    0
    В правиле "выездного гола" нет спортивного принципа, это абсолютно очевидно.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 26.05.2021 21:56
    0
    Давно пора
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 26.05.2021 21:56
    0
    Давно пора.Двома руками ЗА!Скільки ігор спаскудили без справжнього футболу
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.05.2021 21:55
    0
    Нарешті. Рома має сказати дякую УЄФА, завдяки правилу виїзного гола вона пройшла Шахтар в ЛЧ при Фонсеці.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности