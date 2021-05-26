Назрели изменения. УЕФА планирует отменить правило выездного гола

УЕФА изучает возможность отмены правила выездного гола для европейских турниров.
Этот вопрос будет рассматриваться 28 мая на заседании комитета УЕФА по клубным соревнованиям в Порту перед финалом Лиги чемпионов. Если это предложение получит достаточную поддержку, то УЕФА начнет процесс изменения этого правила.
Правило выездного гола действует с 1965 года. Оно используется в Лиге чемпионов и Лиге Европы и гласит, что в двухматчевом противостоянии при равном счете преимущество имеет команда, которая забила больше голов на выезде.
В Европе растет ощущение, что это правило устарело. Фактор чужого поля не имеет теперь такого большого значения как ранее.
Источник — The Times
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