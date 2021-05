Он обогнал ПСЖ. Стало известно, где продолжит карьеру главный тренер Лилля

Французский тренер Кристоф Галтье в ближайшее время подпишет контракт с «Ниццей», информирует журналист Фабрицио Романо.

Днем ранее главный тренер «Лилля» Кристоф Галтье, приведший команду к чемпионству во Франции, объявил об уходе в отставку.

Галтье возглавил команду в декабре 2017 года. В сезоне 2020/21 «Лилль» в невероятно упорной борьбе опередил «ПСЖ» в Лиге 1.

Christophe Galtier’s priority is OGC Nice since April. The agreement is ‘imminent’ and expected to be completed in the next days. Just last details to be fixed then Galtier will sign his agreement with Nice. 🇫🇷🤝 #OGCNice https://t.co/j3HIlEagwZ