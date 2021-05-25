Выиграл и ушел. Галтье заявил, что покидает Лилль

Главный тренер «Лилля» Кристоф Галтье, приведший команду к чемпионству во Франции, объявил об уходе в отставку:

«Я принял решение. Сегодня утром после долгой беседы я сообщил президенту, что собираюсь уйти из «Лилля». Не знаю, какие слова подобрать.

Я просто уверен, что мое время здесь окончено. Этого четырехлетнего цикла достаточно. Чувствую, что настал момент покинуть этот прекрасный клуб».

Галтье возглавил команду в декабре 2017 года. В сезоне 2020/21 «Лилль» в невероятно упорной борьбе опередил «ПСЖ» в Лиге 1.

Ранее появилась информация, что Кристоф Галтье может в ближайшее время подписать контракт с «Ниццей». Также его называют как претендента на пост наставника «Наполи».