Выиграл и ушел. Галтье заявил, что покидает Лилль

В сезоне 2020/21 «Лилль» в упорной борьбе опередил «ПСЖ» в Лиге 1

  • 25.05.2021 21:53
  • 1483 просмотра
  • 2 комментария
Выиграл и ушел. Галтье заявил, что покидает Лилль
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Лилля» Кристоф Галтье, приведший команду к чемпионству во Франции, объявил об уходе в отставку:

«Я принял решение. Сегодня утром после долгой беседы я сообщил президенту, что собираюсь уйти из «Лилля». Не знаю, какие слова подобрать.

Я просто уверен, что мое время здесь окончено. Этого четырехлетнего цикла достаточно. Чувствую, что настал момент покинуть этот прекрасный клуб».

Галтье возглавил команду в декабре 2017 года. В сезоне 2020/21 «Лилль» в невероятно упорной борьбе опередил «ПСЖ» в Лиге 1.

Ранее появилась информация, что Кристоф Галтье может в ближайшее время подписать контракт с «Ниццей». Также его называют как претендента на пост наставника «Наполи».

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Источник — L'Equipe

(5 голосов)

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Комментарии
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 25.05.2021 22:23
    0
    Гаврик Кировоградский, 25.05.2021 22:02
    Сергей Ребров выехал во Францию
    В принципе, неплохой вариант так то)
    Ссылка
    Гаврик Кировоградский
    online
      Гаврик Кировоградский, 25.05.2021 22:02
    +1
    Сергей Ребров выехал во Францию
    Ссылка
    Гаврик Кировоградский
    online
      Гаврик Кировоградский, 25.05.2021 22:02
    +1
    Сергей Ребров выехал во Францию
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 25.05.2021 22:23
    0
    Гаврик Кировоградский, 25.05.2021 22:02
    Сергей Ребров выехал во Францию
    В принципе, неплохой вариант так то)
    Ссылка
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