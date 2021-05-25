Выиграл и ушел. Галтье заявил, что покидает Лилль

Главный тренер «Лилля» Кристоф Галтье, приведший команду к чемпионству во Франции, объявил об уходе в отставку:
«Я принял решение. Сегодня утром после долгой беседы я сообщил президенту, что собираюсь уйти из «Лилля». Не знаю, какие слова подобрать.
Я просто уверен, что мое время здесь окончено. Этого четырехлетнего цикла достаточно. Чувствую, что настал момент покинуть этот прекрасный клуб».
Галтье возглавил команду в декабре 2017 года. В сезоне 2020/21 «Лилль» в невероятно упорной борьбе опередил «ПСЖ» в Лиге 1.
Ранее появилась информация, что Кристоф Галтье может в ближайшее время подписать контракт с «Ниццей». Также его называют как претендента на пост наставника «Наполи».
Christophe Galtier : « C'est le moment de quitter Lille »— L'ÉQUIPE (@lequipe) May 25, 2021
L'entraîneur du LOSC a informé son président Olivier Létang qu'il n'honorerait pas sa dernière année de contrat. Pour son avenir, il exprime son intérêt pour l'OL, Nice et Naples. https://t.co/wLzxCPzxBp pic.twitter.com/10B6WyeZ1C
Источник — L'Equipe
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