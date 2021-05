Качараба вне заявки. Пражская Славия выиграла финал Кубка Чехии

Пражская «Славия» выиграла финал Кубка Чехии, добавив этот трофей к золотым медалям чемпионата.

В решающем матче была побеждена «Виктория» Плзень (1:0). Это 6-й кубковый титул «Славии», больше имеет только «Спарта» Прага (7 трофеев).

Украинец Тарас Качараба оказался вне заявки команды победителей на финальную игру.

Кубок Чехии 2020/21. Финал

«Виктория» Плзень – «Славия» Прага – 0:1

Гол: Абдалла Сима, 73.

