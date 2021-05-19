ВИДЕО. Сумасшедший автогол игрока Тоттенхэма, который он никогда не забудет

Серхио Регилон хотел как лучше

  • 19.05.2021 22:05
  • 6003 просмотра
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Сумасшедший автогол игрока Тоттенхэма, который он никогда не забудет
© Getty Images/Global Images Ukraine

На 20-й минуте матча 37-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Астон Вилла» случился забавный эпизод.
 
Защитник «шпор» Серхио Регилон неудачно выбил мяч, попав коварной срезкой прямо в ворота своей команды. 
 
В итоге команда Регилона проиграла со счетом 1:2 и лишилась шансов на зону Лиги чемпионов.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 19.05.2021 23:05
    0
    Забавно
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 19.05.2021 22:48
    0
    Бергвейн???Палка то же раз в год стрелет,а Кейн ему 2паса на *блюдечке*оба в вратаря.Регилон прям рекорсмен гол+пас в свои ворота.Тренер одно спокойствие ведь ему ничего не грозит.Д.Леви тепер в курсе что стад супер-пупер(роздвижной для продвижения амерфутбола)это не супер-пупер команда.Нуу и болели после перерива опять что нибуть сотворят.
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 19.05.2021 22:42
    0
    Думаю шпор ждет банкротство и распродажа лидеров.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 19.05.2021 22:22
    +1
    Михаил Степанов, 19.05.2021 22:19
    гол красавец! в топе на первых местах был бы))
    Почему был бы? Он должен быть в топе. Какая разница кто забивает. Главное гол.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 19.05.2021 22:19
    0
    гол красавец! в топе на первых местах был бы))
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 19.05.2021 22:17
    0
    чистая случайность, он все делал правильно, в одно касание выбивал в аут (не в створ ворот )
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 19.05.2021 22:22
    +1
    Михаил Степанов, 19.05.2021 22:19
    гол красавец! в топе на первых местах был бы))
    Почему был бы? Он должен быть в топе. Какая разница кто забивает. Главное гол.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 19.05.2021 23:05
    0
    Забавно
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 19.05.2021 22:48
    0
    Бергвейн???Палка то же раз в год стрелет,а Кейн ему 2паса на *блюдечке*оба в вратаря.Регилон прям рекорсмен гол+пас в свои ворота.Тренер одно спокойствие ведь ему ничего не грозит.Д.Леви тепер в курсе что стад супер-пупер(роздвижной для продвижения амерфутбола)это не супер-пупер команда.Нуу и болели после перерива опять что нибуть сотворят.
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
    online
      Виктор Войцеховский, 19.05.2021 22:42
    0
    Думаю шпор ждет банкротство и распродажа лидеров.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 19.05.2021 22:19
    0
    гол красавец! в топе на первых местах был бы))
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 19.05.2021 22:17
    0
    чистая случайность, он все делал правильно, в одно касание выбивал в аут (не в створ ворот )
    Ссылка
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