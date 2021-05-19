ВИДЕО. Сумасшедший автогол игрока Тоттенхэма, который он никогда не забудет

На 20-й минуте матча 37-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Астон Вилла» случился забавный эпизод.
Защитник «шпор» Серхио Регилон неудачно выбил мяч, попав коварной срезкой прямо в ворота своей команды.
В итоге команда Регилона проиграла со счетом 1:2 и лишилась шансов на зону Лиги чемпионов.
Sergio Reguilon | 2020-2021 | Goals, assists & tackles | The New Jordi Alba | Welcome back to Madrid? 🔥 pic.twitter.com/AWIDnqGVt0— KB19 (@Spurzinho) May 19, 2021
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Источник — Sport.ua
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