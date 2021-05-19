Лига Европы им не нужна? Тоттенхэм проиграл дома Астон Вилле

В Англии проходят матчи предпоследнего 37-го тура АПЛ.
«Тоттенхэм» проиграл дома «Астон Вилле» (1:2) и теперь может не попасть даже в Лигу Европы. «Ньюкасл» и «Эвертон» взяли по три очка.
Топ-10 АПЛ: «Ман Сити» (83), «Ман Юнайтед» (71), «Челси» (67), «Лестер» (66), «Ливерпуль» (63), «Тоттенхэм», «Вест Хэм», «Эвертон» (по 59), «Лидс» (56), «Арсенал» (55).
АПЛ. 37-й тур
«Тоттенхэм» – «Астон Вилла» – 1:2
Голы: Бергвайн, 8 – Регилон, 20 (автогол), Уоткинс, 39.
«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Регилон, Танганга (Доэрти, 83), Хейбьерг, Уинкс (Ндомбеле, 74), Дайер, Алли, Сон Хын Мин, Кейн, Бергвайн (Бэйл, 72).
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Хос, Конса, Грилиш (Дуглас Луис, 73), Макгинн, Накамба (Чуквуемека, 88), Траоре (Филоген-Бидас, 90+3), Эль-Гази, Уоткинс.
Предупреждения: Хейбьерг, 43. Макгинн, 90+1.
Судья: Поусон (Англия).
19 мая. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур».
«Ньюкасл» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:0
Гол: Уиллок, 45+4.
«Эвертон» – «Вулверхэмптон» – 1:0
Гол: Ришарлисон, 48.
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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