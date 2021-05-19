37-й тур
Ньюкасл
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
19.05.2021, FT

Лига Европы им не нужна? Тоттенхэм проиграл дома Астон Вилле

«Ньюкасл» и «Эвертон» взяли по три очка в предпоследнем 37-м туре

  • 19.05.2021 22:01
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Лига Европы им не нужна? Тоттенхэм проиграл дома Астон Вилле
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Англии проходят матчи предпоследнего 37-го тура АПЛ.

«Тоттенхэм» проиграл дома «Астон Вилле» (1:2) и теперь может не попасть даже в Лигу Европы. «Ньюкасл»  и «Эвертон» взяли по три очка.

Топ-10 АПЛ: «Ман Сити» (83), «Ман Юнайтед» (71), «Челси» (67), «Лестер» (66), «Ливерпуль» (63), «Тоттенхэм», «Вест Хэм», «Эвертон» (по 59), «Лидс» (56), «Арсенал» (55).

АПЛ. 37-й тур

«Тоттенхэм» – «Астон Вилла» – 1:2 

Голы: Бергвайн, 8 – Регилон, 20 (автогол), Уоткинс, 39.

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Регилон, Танганга (Доэрти, 83), Хейбьерг, Уинкс (Ндомбеле, 74), Дайер, Алли, Сон Хын Мин, Кейн, Бергвайн (Бэйл, 72).

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Хос, Конса, Грилиш (Дуглас Луис, 73), Макгинн, Накамба (Чуквуемека, 88), Траоре (Филоген-Бидас, 90+3), Эль-Гази, Уоткинс.

Предупреждения: Хейбьерг, 43. Макгинн, 90+1.

Судья: Поусон (Англия).

19 мая. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур».

«Ньюкасл» – «Шеффилд Юнайтед» – 1:0

Гол: Уиллок, 45+4.

«Эвертон» – «Вулверхэмптон» – 1:0 

Гол: Ришарлисон, 48.

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

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