В поединке 37-го тура чемпионата Англии по футболу «Эвертон» дома обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 1:0. Единственный мяч на 48-й минуте встречи забил Ришарлисон.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Эвертон» — «Вулверхэмптон» — 1:0
Гол: Ришарлисон, 48
События матча
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Эвертон).
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Источник — YouTube
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