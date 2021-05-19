ВИДЕО. Все еще может. Беременная Возняцки взяла в руки ракетку

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки, которая ждет ребенка, взяла в руки ракетку.
«Хотела убедиться, что я все еще могу», – написала Возняцки в социальных сетях.
Отметим, что летом у Возняцки должна родиться дочь.
Wanted to see if I still got it😁🎾 pic.twitter.com/rP5uy8TyqG— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) May 19, 2021
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Источник — Twitter
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