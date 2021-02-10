Экс-первая ракетка мира ждет ребенка

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки сообщила о том, что скоро станет мамой. В июне у нее должна родиться дочь:

Can’t wait to meet our baby girl in June! 👨‍👩‍👧❤️ pic.twitter.com/kLNJ4BcEYj — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) February 10, 2021

Напомним, Возняцки завершила свою карьеру год назад, на Australian Open-2020. Недавно датчанка порадовала фанатов горячими фото с пляжа.