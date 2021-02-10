Экс-первая ракетка мира ждет ребенка

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки сообщила о том, что скоро станет мамой. В июне у нее должна родиться дочь:
Can’t wait to meet our baby girl in June! 👨👩👧❤️ pic.twitter.com/kLNJ4BcEYj— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) February 10, 2021
Напомним, Возняцки завершила свою карьеру год назад, на Australian Open-2020. Недавно датчанка порадовала фанатов горячими фото с пляжа.
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Источник — Twitter
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