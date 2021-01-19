ФОТО. Возняцки в купальнике отдыхает на пляже

Известная датская теннисистка, экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки порадовала фанатов горячими фотографиями со своего отдыха на пляже:
Woman in black 😎☀️ pic.twitter.com/sqTiaOFxrr— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) January 19, 2021
Напомним, Возняцки завершила свою карьеру год назад, на Australian Open-2020.
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Источник — Twitter
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