Левандовски побил вечный рекорд Бундеслиги

Форвард «Баварии» забил 40-й гол в сезоне

  • 15.05.2021 17:25
  • 1490 просмотров
  • 4 комментария
Левандовски побил вечный рекорд Бундеслиги
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Сегодня «Бавария» в 33-м туре Бундеслиги на выезде играет с «Фрайбургом». После первого матча счет ничейный – 1:1.

На 26-й минуте счет в матче открыл Роберт Левандовски. Для польского форварда «Баварии» это 40-й гол в нынешнем сезоне Бундеслиги.

Таким образом, он повторил рекорд другой легенды «Баварии», Герда Мюллера. Тот забил 40 голов в сезоне 1971/1972. При этом Мюллер забил 40 голов в 34 матчах, а Левандовски понадобилось всего 28 матчей.

У Левандовски есть еще второй тайм матча с «Фрайбургом» и поединок заключительного, 34-го тура против «Аугсбурга», чтобы побить рекорд Мюллера.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Leon LeGa
    online
      Leon LeGa, 15.05.2021 17:42
    0
    Как же не повезло Баварии в ЛЧ - без Левандовски это другая команда...
    Ссылка
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 15.05.2021 17:40
    0
    Суки, украли у Левандовского золотой мяч. Будь на его месте Месси или Роналду, они бы не посмели так сделать!!!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 15.05.2021 17:35
    +2
    Красавелллло! Респект.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 15.05.2021 17:33
    +4
    Два года чел феерит, и как назло золотой мяч в эти года не дают. Как по мне, то какой то бред. Матчи играются , а вручение организовать не могут.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 15.05.2021 17:33
    +4
    Два года чел феерит, и как назло золотой мяч в эти года не дают. Как по мне, то какой то бред. Матчи играются , а вручение организовать не могут.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 15.05.2021 17:35
    +2
    Красавелллло! Респект.
    Ссылка
    Leon LeGa
    online
      Leon LeGa, 15.05.2021 17:42
    0
    Как же не повезло Баварии в ЛЧ - без Левандовски это другая команда...
    Ссылка
    Yevgeniy Lysenko
    online
      Yevgeniy Lysenko, 15.05.2021 17:40
    0
    Суки, украли у Левандовского золотой мяч. Будь на его месте Месси или Роналду, они бы не посмели так сделать!!!
    Ссылка
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