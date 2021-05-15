Левандовски побил вечный рекорд Бундеслиги

Сегодня «Бавария» в 33-м туре Бундеслиги на выезде играет с «Фрайбургом». После первого матча счет ничейный – 1:1.

На 26-й минуте счет в матче открыл Роберт Левандовски. Для польского форварда «Баварии» это 40-й гол в нынешнем сезоне Бундеслиги.

Таким образом, он повторил рекорд другой легенды «Баварии», Герда Мюллера. Тот забил 40 голов в сезоне 1971/1972. При этом Мюллер забил 40 голов в 34 матчах, а Левандовски понадобилось всего 28 матчей.

У Левандовски есть еще второй тайм матча с «Фрайбургом» и поединок заключительного, 34-го тура против «Аугсбурга», чтобы побить рекорд Мюллера.