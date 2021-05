Невероятный Рейнджерс. Команда Джеррарда прошла сезон без поражений

Сегодня завершился сезон в чемпионате Шотландии, а «Рейнджерс» удалось пройти всю дистанцию без поражений. В последнем туре чемпион разгромил «Абердин» 4:0.

«Рейнджерс» завершили чемпионат, набрав 102 очка при 32 победах и 6 ничейных результатах. Кроме того, команда Стивена Джеррарда выиграла все матчи на своем поле, а также 26 раз сыграла на ноль.

Команда выиграла чемпионат Шотландии впервые за 10 лет, прервав невероятную серию исторического соперника «Селтика».



Only four teams in world football have gone a 38+ game top-flight season unbeaten this century:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal (2003-04)

🇮🇹 Juventus (2011-12)

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic (2016-17)

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers (2020-21)



Steven Gerrard's side go into the record books. pic.twitter.com/kgZR5oUZAI