ВИДЕО. Эмоциональное празднование в раздевалке Манчестер Сити

«Манчестер Сити» дома обыграл ПСЖ (2:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Английский клуб по сумме двух матчей победил (2:1, 2:0) и вышел в финал турнира.

После победы футболисты «Сити» хорошенько порадовались своему достижению. Вратарь Зак Стеффен запечатлел видео с раздевалки команды, после матча игроки танцевали и пели песни.

Смотрите также: ФОТО. Однажды в студеную пору. Как Ман Сити переиграл ПСЖ в полуфинале ЛЧ.

The Man City dressing room after reaching their first UCL final 🥳



(via @zacksteffen_)pic.twitter.com/yGJvdn136p