ВИДЕО. Эмоциональное празднование в раздевалке Манчестер Сити

«Манчестер Сити» дома обыграл ПСЖ (2:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Английский клуб по сумме двух матчей победил (2:1, 2:0) и вышел в финал турнира.
После победы футболисты «Сити» хорошенько порадовались своему достижению. Вратарь Зак Стеффен запечатлел видео с раздевалки команды, после матча игроки танцевали и пели песни.
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The Man City dressing room after reaching their first UCL final 🥳— ESPN FC (@ESPNFC) May 4, 2021
(via @zacksteffen_)pic.twitter.com/yGJvdn136p
Источник — Sport.ua
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