ВИДЕО. Эмоциональное празднование в раздевалке Манчестер Сити

«Горожане» поют песни и танцуют

  • 05.05.2021 08:07
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ВИДЕО. Эмоциональное празднование в раздевалке Манчестер Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» дома обыграл ПСЖ (2:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Английский клуб по сумме двух матчей победил  (2:1, 2:0) и вышел в финал турнира.

После победы футболисты «Сити» хорошенько порадовались своему достижению. Вратарь Зак Стеффен запечатлел видео с раздевалки команды, после матча игроки танцевали и пели песни.

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Источник — Sport.ua

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