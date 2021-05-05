Ман Сити
2 : 0
ПСЖ
04.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити – ПСЖ – 2:0. Зинченко в финале. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

  • 05.05.2021 00:03
  • 5381 просмотр
  • 1 комментарий
Манчестер Сити – ПСЖ – 2:0. Зинченко в финале. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

4 мая в 22:00 в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «ПСЖ». 

Первый матч в Париже завершился выездной победой «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Команда Пепа Гвардиолы сделала весомую заявку на первый в своей истории выход в финал престижнейшего еврокубка. Причем переломить ход поединка помог украинец Александр Зинченко, который уже спустя 3 минуты после выхода на замену отдал ассист на Кевина Де Брюйне.

В прямом эфире поединок можно посмотреть на телеканале «Футбол 1» и сервисе MEGOGO.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе хозяев поля.

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала ЛЧ: «Манчестер Сити» – «ПСЖ» (обновляется).

ГОЛ! 1:0. Рияд Марез, 11 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 2:0. Рияд Марез, 63 мин.

Удаление. Анхель Ди Мария, 69 мин.

События матча
69' Анхель Ди Мария (ПСЖ) получает красную карточку.
63' ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
11' ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    vitalya50
    online
      vitalya50, 05.05.2021 00:11
    0
    Даже если Зинченко не будет в заявке на матч, его непременно помянут
    Ссылка
    vitalya50
    online
      vitalya50, 05.05.2021 00:11
    0
    Даже если Зинченко не будет в заявке на матч, его непременно помянут
    Ссылка
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