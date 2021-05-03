Манчестер Сити – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 4 мая, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором английский «Манчестер Сити» примет французский ПСЖ. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч в Париже завершился выездной победой «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Команда Пепа Гвардиолы сделала весомую заявку на первый в своей истории выход в финал престижнейшего еврокубка. Причем переломить ход поединка помог украинец Александр Зинченко, который уже спустя 3 минуты после выхода на замену отдал ассист на Кевина Де Брюйне.

Кроме того, после выхода Зинченко стал гораздо больше открываться по всему полю левый вингер «Сити» Фил Фоден. Однако ждать выхода игрока сборной Украины в старте в ответном матче тоже не стоит, поскольку Зинченко больше играет на атаку, а английскому клубу выгодно будет сыграть от обороны, на контратаках. А вот снова стать джокером в рукаве Гвардиолы наш соотечественник вполне может.

Всего в этом сезоне 24-летний Зинченко сыграл 27 матчей во всех турнирах. Если для «Манчестер Сити», который в английской Премьер-лиге почти гарантировал себе чемпионский титул, все удачно сложится и в двух оставшихся матчах Лиги чемпионов, то Александр может стать третьим в истории украинцем, который выигрывал этот престижнейший трофей. В 2003 году это сделал Андрей Шевченко с итальянским «Миланом», а спустя 10 лет такое же достижение покорилось Анатолию Тимощуку с немецкой «Баварией».

О том, что «Манчестер Сити» должен выйти в финал, говорит сама история. До этого момента английские клубы 47 раз выигрывали первый матч противостояния в плей-офф Лиги чемпионов, и во всех 47 случаях они проходили в следующий раунд. ПСЖ нужно не просто побеждать, а забивать при этом как минимум дважды, что будет сделать очень непросто. Гвардиола – стратег, поэтому он, безусловно, прекрасно подготовит своих подопечных к важнейшему на данный момент поединку в сезоне.

Не исключено, что в финале Лиги чемпионов сыграют сразу два английских клуба. В другой полуфинальной паре лондонский «Челси» на выезде сыграл вничью с мадридским «Реалом» (1:1) и мало кто верит, что испанский клуб выйдет победителем из этого противостояния. Зато оба клуба точно будут знать потенциального соперника по финалу, ведь сыграют на день позже.

Букмекеры считают, что «Манчестер Сити» одержит победу и в ответном поединке, однако не исключено, что поединок завершится вничью. Парижане однозначно должны дать бой.

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу, Родри, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Фоден, Бернарду Силва.

ПСЖ: Навас – Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Диалло, Данилу, Паредес, Ди Мария, Верратти, Неймар, Мбаппе.

4 мая, вторник