Во вторник, 4 мая, состоится второй полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют английский «Манчестер Сити» и французский «ПСЖ». Матч пройдет на стадионе «Этихад» (Манчестер, Англия), начало - в 22:00.

Это будет встреча команд, для которых сезон складывается по-разному. «Манчестер Сити» уверенно идет к чемпионству в Англии, а «ПСЖ» впервые за много лет рискует потерять титул - сейчас команда ведет отчаянную борьбу с «Лиллем» за первенство во французском чемпионате, причем не все в ней зависит от парижан. Свои матчи на выходных них обе команды выиграли - «Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас», а «ПСЖ» благодаря голам Неймара и Маркиньоса справился с «Лансом». Напомним, что первый матч между командами закончился волевой победой англичан - 1:2. Конечно, такой результат дает преимущество команде Пепа Гвардиолы, но недаром владельцы «ПСЖ» уже который год мечтают о победе в Лиге чемпионов. Поэтому, перефразируя слоган одного нашего клуба, завтра в Манчестере будет бой, после которого команде, что проиграет, будет очень больно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» - «ПСЖ».