ГВАРДИОЛА: «Эта победа – следствие проделанной работы за последние 4–5 лет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:0) в полуфинале Лиги чемпионов:

«Я невероятно горд. Это победа каждого из нас, победа всего клуба. Мы вместе сражались и вместе выходим в финал Лиги чемпионов. Эти слова звучат очень приятно. Хотя кто-то полагает, что все это дается легко. Я же скажу, что это достижение является следствием проделанной работы за последние 4–5 лет. Эти парни упорно трудятся день изо дня, и это дорогого стоит.

Они насытили центр поля, а нам в первом тайме не удавался высокий прессинг. После перерыва это изменилось. Мы лучше возвращали мяч под свой контроль и в целом заиграли заметно сильнее. Если обыгрываешь с общим счетом 4:1 соперника, который ранее выбил «Барселону» и «Баварию», это ﻿много значит».

Гвардиола в третий раз пробился в финал Лиги чемпионов, где последний раз был еще с «Барселоной» в сезоне 2010/11. Прежде он четырежды подряд выбывал в полуфинале.