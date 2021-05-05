Ман Сити
2 : 0
ПСЖ
04.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ГВАРДИОЛА: «Эта победа – следствие проделанной работы за последние 4–5 лет»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «ПСЖ»

  • 05.05.2021 02:25
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ГВАРДИОЛА: «Эта победа – следствие проделанной работы за последние 4–5 лет»
© УЕФА

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:0) в полуфинале Лиги чемпионов:

«Я невероятно горд. Это победа каждого из нас, победа всего клуба. Мы вместе сражались и вместе выходим в финал Лиги чемпионов. Эти слова звучат очень приятно. Хотя кто-то полагает, что все это дается легко. Я же скажу, что это достижение является следствием проделанной работы за последние 4–5 лет. Эти парни упорно трудятся день изо дня, и это дорогого стоит.

Они насытили центр поля, а нам в первом тайме не удавался высокий прессинг. После перерыва это изменилось. Мы лучше возвращали мяч под свой контроль и в целом заиграли заметно сильнее. Если обыгрываешь с общим счетом 4:1 соперника, который ранее выбил «Барселону» и «Баварию», это ﻿много значит».

Гвардиола в третий раз пробился в финал Лиги чемпионов, где последний раз был еще с «Барселоной» в сезоне 2010/11. Прежде он четырежды подряд выбывал в полуфинале. 

События матча
69' Анхель Ди Мария (ПСЖ) получает красную карточку.
63' ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
11' ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    sanitarium
    online
      sanitarium, 05.05.2021 02:56
    0
    На данный момент это лучший тренер в мире
    Ссылка
    sanitarium
    online
      sanitarium, 05.05.2021 02:56
    0
    На данный момент это лучший тренер в мире
    Ссылка
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