Ман Сити
2 : 0
ПСЖ
04.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Есть первый финалист! Ман Сити очень уверенно еще раз обыграл ПСЖ

После дубля Мареза и удаления Ди Марии все стало ясно задолго до конца

  • 04.05.2021 23:59
  • 1213 просмотров
  • 14 комментариев
Есть первый финалист! Ман Сити очень уверенно еще раз обыграл ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте позже.

Лига чемпионов УЕФА. 1/2 финала. Ответный матч.

«Манчестер Сити» - «ПСЖ»  - 2:0 (первый матч - 2:1).

 Марез, 11, 63.

 Эррера, 22, Вератти, 71, Кимпембе, 87, Данило, 89 - Зинченко, 72, Де Брюйне, 74.

Ди Мария, 69.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунз, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне (Жезус, 82), Б. Силва (Стерлинг, 82), Фоден (Агуэро, 85), Марез. 

«ПСЖ»: Навас, Флоренци (Дагба, 75), Маркиньос, Кимпембе, Диалло (Баккер, 82), Паредес (Данило, 75), Эррера (Дракслер, 62), Ди Мария, Вератти, Неймар, Икарди (Кин, 62).

Арбитр: Бьорн Кюйперс (Нидерланды).

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ПСЖ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 05.05.2021 00:16
    0
    Саша Петрик, 05.05.2021 00:08
    Кретин, твое мнение тут никого не интересует, пшел вон, щенок!
    Таблетки пить пробовал?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.05.2021 00:15
    0
    romanchik.8403, 05.05.2021 00:10
    Особенно Лунин....
    шанс О.ООООО1 % выйти, только если носатого сломают
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 05.05.2021 00:14
    0
    Думаю тренер не спасет ПСЖ, там нужно менять подход
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 05.05.2021 00:10
    0
    euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 00:02
    Надвигается финал Зинченко-Лунин.
    Особенно Лунин....
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 05.05.2021 00:08
    +2
    Bolshoi, 05.05.2021 00:05
    В футболе более весома организация игры команды, чем наличие ярких индивидуальностей.
    ПСЖ надо менять тренера, с такими игроками нужно достигать большего.
    Кретин, твое мнение тут никого не интересует, пшел вон, щенок!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 05.05.2021 00:08
    +1
    Bolshoi, 05.05.2021 00:05
    В футболе более весома организация игры команды, чем наличие ярких индивидуальностей.
    ПСЖ надо менять тренера, с такими игроками нужно достигать большего.
    Боюсь им никакой тренер не поможет. Надо сначала уменьшить количество "звёзд" до приемлемого.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 05.05.2021 00:07
    0
    Всего несколько раз в жизни смотрел игры с участием Неймара, и до сих пор не могу понять отчего его считают выдающимся игроком.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 05.05.2021 00:05
    -2
    В футболе более весома организация игры команды, чем наличие ярких индивидуальностей.
    ПСЖ надо менять тренера, с такими игроками нужно достигать большего.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 05.05.2021 00:04
    0
    12 побеждал Гвардиола, 5 Почеттино и 3 ничьи. ПСЖ поменял нормального тренера на х знает шо.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 00:03
    +2
    Мбаппе и Неймар начинают ныть и разбегаются в разные стороны из ПСЖ.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.05.2021 00:02
    +1
    класс, наш 1 укр. может ЛЧ опять взять
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 00:02
    0
    Надвигается финал Зинченко-Лунин.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 00:02
    0
    Клуб из Трёх Букв идёт на Три Буквы...
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 00:02
    +3
    Лично я жду Челси.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 05.05.2021 00:02
    +3
    Лично я жду Челси.
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 05.05.2021 00:08
    +2
    Bolshoi, 05.05.2021 00:05
    В футболе более весома организация игры команды, чем наличие ярких индивидуальностей.
    ПСЖ надо менять тренера, с такими игроками нужно достигать большего.
    Кретин, твое мнение тут никого не интересует, пшел вон, щенок!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 00:03
    +2
    Мбаппе и Неймар начинают ныть и разбегаются в разные стороны из ПСЖ.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 05.05.2021 00:08
    +1
    Bolshoi, 05.05.2021 00:05
    В футболе более весома организация игры команды, чем наличие ярких индивидуальностей.
    ПСЖ надо менять тренера, с такими игроками нужно достигать большего.
    Боюсь им никакой тренер не поможет. Надо сначала уменьшить количество "звёзд" до приемлемого.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.05.2021 00:02
    +1
    класс, наш 1 укр. может ЛЧ опять взять
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 05.05.2021 00:16
    0
    Саша Петрик, 05.05.2021 00:08
    Кретин, твое мнение тут никого не интересует, пшел вон, щенок!
    Таблетки пить пробовал?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 05.05.2021 00:15
    0
    romanchik.8403, 05.05.2021 00:10
    Особенно Лунин....
    шанс О.ООООО1 % выйти, только если носатого сломают
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 05.05.2021 00:14
    0
    Думаю тренер не спасет ПСЖ, там нужно менять подход
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 05.05.2021 00:10
    0
    euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 00:02
    Надвигается финал Зинченко-Лунин.
    Особенно Лунин....
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 05.05.2021 00:07
    0
    Всего несколько раз в жизни смотрел игры с участием Неймара, и до сих пор не могу понять отчего его считают выдающимся игроком.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 05.05.2021 00:04
    0
    12 побеждал Гвардиола, 5 Почеттино и 3 ничьи. ПСЖ поменял нормального тренера на х знает шо.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 00:02
    0
    Надвигается финал Зинченко-Лунин.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.05.2021 00:02
    0
    Клуб из Трёх Букв идёт на Три Буквы...
    Ссылка
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