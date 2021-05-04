Есть первый финалист! Ман Сити очень уверенно еще раз обыграл ПСЖ

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Лига чемпионов УЕФА. 1/2 финала. Ответный матч.
«Манчестер Сити» - «ПСЖ» - 2:0 (первый матч - 2:1).
Марез, 11, 63.
Эррера, 22, Вератти, 71, Кимпембе, 87, Данило, 89 - Зинченко, 72, Де Брюйне, 74.
Ди Мария, 69.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунз, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне (Жезус, 82), Б. Силва (Стерлинг, 82), Фоден (Агуэро, 85), Марез.
«ПСЖ»: Навас, Флоренци (Дагба, 75), Маркиньос, Кимпембе, Диалло (Баккер, 82), Паредес (Данило, 75), Эррера (Дракслер, 62), Ди Мария, Вератти, Неймар, Икарди (Кин, 62).
Арбитр: Бьорн Кюйперс (Нидерланды).
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).
Источник — Sport.ua
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ПСЖ надо менять тренера, с такими игроками нужно достигать большего.
ПСЖ надо менять тренера, с такими игроками нужно достигать большего.
ПСЖ надо менять тренера, с такими игроками нужно достигать большего.
ПСЖ надо менять тренера, с такими игроками нужно достигать большего.
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