34-й тур
Кристал Пэлас
0 : 2
Ман Сити
01.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ман Сити обыграл Кристал Пэлас, Зинченко вышел на замену

Команда Пепа Гвардиолы все ближе к чемпионству

  • 01.05.2021 16:50
  • 468 просмотров
  • 1 комментарий
Ман Сити обыграл Кристал Пэлас, Зинченко вышел на замену
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Манчестер Сити» в 34-м туре АПЛ на выезде уверенно обыграл «Кристал Пэлас», решив судьбу матча за две минуты. Александр Зинченко начал матч в запасе и вышел на замену на 67-й минуте.

«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити» - 0:2
Голы: 0:1 – 57 Агуэро, 0:2 – 59 Ферран Торрес.

«Кристал Пэлас» – Гуаита, Уорд, Митчелл, Дэнн, Ридевалд (Шлупп, 59), Миливоевич, Куяте, Таунсенд (Айю, 82), Эзе, Заа, Бентеке (Матета, 67).

«Манчестер Сити» – Эдерсон, Менди, Жоау Канселу, Лапорт, Аке, Родри, Фернандиньо (Зинченко, 67), Стерлинг, Ферран Торрес, Габриэл Жезус, Агуэро.

Предупреждения: Миливоевич (49), Куяте (81).

«Манчестер Сити» благодаря этой победе набрал 80 очков. Уже завтра команда Пепа Гвардиолы может стать чемпионом, если «Манчестер Юнайтед» не сумеет обыграть «Ливерпуль». «Кристал Пэлас» остался 13-м с 38 очками.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 01.05.2021 16:53
    0
    Завтра Ман Юнайтед "отдыхающий" в предверии финала ЛЕ не выиграет у Ливерпуля.
    И МанСити будет коронован.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 01.05.2021 16:53
    0
    Завтра Ман Юнайтед "отдыхающий" в предверии финала ЛЕ не выиграет у Ливерпуля.
    И МанСити будет коронован.
    Ссылка
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