Зинченко – в запасе Ман Сити на матч с Кристал Пэлас

Украинский хавбек не попал в основу своей команды

  • 01.05.2021 14:08
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Зинченко – в запасе Ман Сити на матч с Кристал Пэлас
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Сегодня, 1 мая «Манчестер Сити» в 34-м туре АПЛ на выезде играет с «Кристал Пэлас». Начало матча - в 14:30 по Киеву. Украинский полузащитник «Сити» Александр Зинченко остался в запасе своей команды на матч.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Аке, Лапорт, Менди, Канселу – Стерлинг, Родриго, Ферран Торрес, Фернандиньо – Жезус, Агуэро
Запас: Стеффен, Уокер, Рубен Диаш, Зинченко, Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду Силва, Фоден, Марез

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Источник — Premier League

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