В субботу, 1-го мая, в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» в рамках матча 34-го тура чемпионата Англии местный «Кристал Пэлас» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» являются крепким середняком английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» имеет в своем активе 38 очков и занимает тринадцатое место в турнирной таблице. При этом, у команды Роя Ходжсона разница забитых и пропущенных мячей «-20», что является одним из худших показателей в лиге. «Стекольщики» уже ни на что не претендуют и просто доигрывают этот сезон. Команда не сможет подняться в зону еврокубков, но и точно не вылетит из Премьер-лиги.

Последние две игры «Кристал Пэлас» проиграл. «Орлы» уступили «Лестеру» и «Челси», а до этого сыграли вничью с «Эвертоном» и выиграли у «Вест Бромвича». Конечно, подопечные Ходжсона будут явными андердогами в этой игре, но думается, что могут попробовать зацепиться за очки. Особенно, если «Манчестер Сити» будет иметь ввиду ответный матч Лиги чемпионов с «ПСЖ» и даст отдохнуть своим лидерам.

В лазарете «Кристал Пэлас» находятся Джеймс Макартур, Коннор Уикем и Натан Фергюсон. Они точно пропустят эту игру. А вот участие во встрече Гари Кэхилла, Мамаду Сако и Джеймса Томкинса находится под вопросом.

«Манчестер Сити»

«Горожане» уверенно идут к чемпионству. В этом сезоне им уже никто не сможет помешать взять чемпионский титул. Сейчас команда Хосепа Гвардиолы имеет в своем активе 77 очков и на десять пунктов опережает второй «Манчестер Юнайтед». За пять туров, которые остались до конца чемпионата, это не отыгрывается, поэтому чемпионство – просто дело времени. Поэтому «Сити» вполне может позволить себе оступиться. Конечно, команда из Манчестера хочет как можно скорее досрочно оформить титул, но нельзя забывать о том, что на следующей неделе Александра Зинченко и компанию ждет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Именно поэтому в этом поединке не все так однозначно. Золотые медали чемпионата уже «в кармане», а вот за главный клубный турнир Старого Света вся борьба еще впереди.

Среди недели «Манчестер Сити» выиграл в первом матче у «ПСЖ», до этого победил «Тоттенхэм» в финале Кубка английской лиги, а перед этим оказался сильнее «Астон Виллы» в чемпионате. Один трофей, который точно не достанется в этом сезоне «голубым», это Кубок Англии. В полуфинале турнира команда Хосепа Гвардиолы проиграла «Челси». Есть все шансы взять реванш в финале Лиги чемпионов.

У «Манчестер Сити» все основные футболисты в строю и готовы к игре.

История встреч

Соперники провели между собой уже 64 матча. За это время «Манчестер Сити» добыл 34 победы, а «Кристал Пэлас» - 16. Еще 14 игр завершались ничейными исходами.

В первом круге «Манчестер Сити» отправил в ворота «Кристал Пэлас» четыре безответных мяча.

Ориентировочные составы:

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Куяте, Данн, ван Анхолт, Эзе, Миливоевич, Ридевалд, Айю, Заа, Бентеке.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Зинченко, Диаш, Уокер, Лапорт, Силва, Родри, Фернандиньо, Марез, Фоден, Жезус.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.33 по линии Parimatch.

1 мая, суббота