«Манчестер Сити» в 34-м туре АПЛ на выезде уверенно обыграл «Кристал Пэлас».
«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити» - 0:2
Голы: 0:1 – 57 Агуэро, 0:2 – 59 Ферран Торрес.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Ман Сити).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Кун Агуэро (Ман Сити).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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