ПСЖ
1 : 2
Ман Сити
28.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Волевая в Париже, украинский джокер. Манчестер Сити на выезде обыграл ПСЖ

Подопечные Хосепа Гвардиолы переломили ход матча и одержали победу

  • 28.04.2021 23:52
  • 4270 просмотров
  • 29 комментариев
Волевая в Париже, украинский джокер. Манчестер Сити на выезде обыграл ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ и «Манчестер Сити» провели первое полуфинальное противостояние Лиги чемпионов. Парижане перед ответственным матчем едва не потеряли Мбаппе. Форвард получил повреждение в поединке национального чемпионата против «Меца», но успел восстановиться. Как и Маркиньос, который попал в лазарет после первого четвертьфинального матча с «Баварией». «Горожане» также подошли к матчу без кадровых потерь.

После стартового свистка гости взяли мяч под контроль, чему парижане особо не препятствовали. Подопечные Маурисио Почеттино умеют выбегать в стремительные контратаки, что они продемонстрировали уже на 2-й минуте. Быстрый выпад хозяев завершился ударом Неймара из угла штрафной в руки голкиперу.

И в дальнейшем подходы «красно-синих» к штрафной соперников выглядели куда острее неспешных позиционных атак «горожан». Едва не отличился результативным ударом Неймар, когда свою реакцию пришлось демонстрировать Эдерсону. А через несколько мгновений парижане открыли счет. Маркиньос после навеса с углового точным ударом головой отправил мяч в ворота.

Getty Images/Global Images Ukraine

В первом тайме хозяева поля играли организованно, и манчестерцы редко добирались до штрафной соперников. Только перед перерывом Фодену удалось оказаться на убойной позиции, но футболист пробил бесхитростно для Наваса.

Во втором тайме гости продолжили искать свободные зоны у штрафной ПСЖ. Рисунок игры хозяев не изменился, и они едва не удвоили свое преимущество, когда Верратти не сумел замкнуть прострел Неймара.

В середине второй половины встречи на поле вышел Александр Зинченко, и после этого «горожане» заметно оживились. Так что рискнем заявить, что выход украинца стал переломным моментом в матче. Сравняли счет гости достаточно неожиданно. Именно Зинченко отпасовал мяч Де Брюйне, который навесил в штрафную. Футбольный снаряд ударился о газон и залетел в угол ворот. Парижане занервничали и вскоре пропустили снова. Штрафной напротив ворот исполнил Марез, пробив в центр «стенки», а мяч пролетел между игроками парижского клуба и оказался в сетке.

Getty Images/Global Images Ukraine

Парижанам нужно было перестраиваться, больше сил направляя на атаку. Но как это было сделать, если соперники почувствовали уверенность и не собирались отдавать мяч хозяевам поля. Еще одним ударом по ПСЖ стало удаление Гейе. Сенегалец грубо сыграл против Гюндогана и получил заслуженную красную карточку.

В оставшееся время «горожане» уверенно доводили матч до победного окончания и вполне могли забить еще. Но не забили. Впрочем, и такая гостевая победа приблизила «Манчестер Сити» к финалу Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч.

ПСЖ – «Манчестер Сити» – 1:2

Маркиньос (15) – Де Брюйне (64), Марез (71)

Паредес (70), Неймар (74) – Канселу (31), Де Брюйне (86)

Гейе (77, грубая игра)

ПСЖ: Навас, Баккер, Кимпембе, Маркиньос, Флоренци, Гейе, Паредес (Эррера, 83), Верратти, Ди Мария (Данило, 80), Неймар, Мбаппе.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Уокер, Канселу (Зинченко, 61), Р.Диаш, Гюндоган, Эрнандес, Фоден, Де Брюйне, Б.Силва, Марез.

Арбитр: Феликс Брих (Германия)

Стадион «Парк-де-Пренс» (Париж, Франция)

ПСЖ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    roman_kros
    online
      roman_kros, 29.04.2021 00:46
    0
    Disiny7, 29.04.2021 00:19
    Ассист Зины - шедевр, апплодирую стоя!
    Це так, після такого асисту кожен би забив, в воротаря 0 шансів
    Ссылка
    Sandr Evych
    online
      Sandr Evych, 29.04.2021 00:38
    0
    Barsa_che, 29.04.2021 00:00
    Влада ждет от Зинченка кубок чемпионов!
    Що там Влада,весь Козятин чекає,коли Влада кубок додому привезе!
    Ссылка
    Volodymyr Zavalyeyev
    online
      Volodymyr Zavalyeyev, 29.04.2021 00:33
    +4
    Зина - красаачик.
    Вот что сказали датские комментаторы, один из которых бывший хав сборной Дании Йеспер Гронкйяер.
    1. Зинченко ведет игру.
    2. Очень низкий процент брака, точные передачи, хорош и в защите и в центре поля, закрыл Неймара.
    От себя бы добавил: отлично читает игру и находит правильное место на поле, растянул защиту ПСЖ и освободил пространство для атаки. Только после его выхода де Брюйне и Гюндоган стали получать свободные зоны.
    Он однозначно сделал игру.
    Еще услышите и увидите оценки от Гвардиолы и экспертов
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 29.04.2021 00:21
    +2
    bzzzzz, 29.04.2021 00:16
    по правде говоря мансити только такие голы и мог забить в этом матче. По сути ничего опасного не создали. Очень не фартануло ПСЖ.
    А Зинченко реально топ, реально изменил игру. Разрезные пасы и прессинг у него хорошо идут.
    И зачищает умело. Это не первый матч, где он идет в подкат и всегда чисто. Удивительно
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 29.04.2021 00:19
    +2
    Ассист Зины - шедевр, апплодирую стоя!
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 29.04.2021 00:16
    +5
    по правде говоря мансити только такие голы и мог забить в этом матче. По сути ничего опасного не создали. Очень не фартануло ПСЖ.
    А Зинченко реально топ, реально изменил игру. Разрезные пасы и прессинг у него хорошо идут.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 29.04.2021 00:15
    +6
    K_Sarioglo@i.ua, 29.04.2021 00:12
    Я надеюсь и верю что ноги Барсы не будет в финалах по крайней мере пока там будет играть Месси.
    Чим тобі Мессі не вгодив?
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 29.04.2021 00:12
    -3
    Andy_P, 29.04.2021 00:09
    А я хотел-бы финал Барселона-МС. Но не в этом году. Ненавижу силовой-беговой футбол.
    Я надеюсь и верю что ноги Барсы не будет в финалах по крайней мере пока там будет играть Месси.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 29.04.2021 00:10
    -7
    K_Sarioglo@i.ua, 29.04.2021 00:05
    Вообще нет. Просто из оставшейся четверки клубов МС мне всегда был наименее симпатичен. Не совсем ненавистный как например Барса,Милан,МЮ,Лацио,Лион или Арсенал, но по симпатиям оставшаяся четверка у меня лично ложится как 1.Реал 2.ПСЖ 3.Челси 4.МС.
    А "болеть" за команды из-за одного игрока это практически не ко мне. За те 22 года что я смотрю футбол было всего 4 игрока меняющих клубы за команды которых я болел всегда: Зидан, Ибрахимович, Роналду и Буффон.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 29.04.2021 00:09
    -8
    Ман. Сити забили два дурачка. Голкипер Навас 1 исполнил, а 2 стеночка исполняет. Ответочка тоже будет очень завораживающей.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 29.04.2021 00:09
    +2
    K_Sarioglo@i.ua, 29.04.2021 00:05
    Вообще нет. Просто из оставшейся четверки клубов МС мне всегда был наименее симпатичен. Не совсем ненавистный как например Барса,Милан,МЮ,Лацио,Лион или Арсенал, но по симпатиям оставшаяся четверка у меня лично ложится как 1.Реал 2.ПСЖ 3.Челси 4.МС.
    А я хотел-бы финал Барселона-МС. Но не в этом году. Ненавижу силовой-беговой футбол.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 29.04.2021 00:06
    +4
    Кто там после первого тайма хаял МС?!? нытики в английском размеренно м футболе всегда так играю, ПСЖ носились сломя голову весь первый тайм и начало второго а потом получили в свои 2а!
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 29.04.2021 00:05
    -3
    Andy_P, 29.04.2021 00:02
    Ливероглор?
    Вообще нет. Просто из оставшейся четверки клубов МС мне всегда был наименее симпатичен. Не совсем ненавистный как например Барса,Милан,МЮ,Лацио,Лион или Арсенал, но по симпатиям оставшаяся четверка у меня лично ложится как 1.Реал 2.ПСЖ 3.Челси 4.МС.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 29.04.2021 00:04
    +4
    =*=, 28.04.2021 23:59
    Как не крути, а первый гол Сити это "дурак" по-бильярдному. Но без везухи никуда. Хотя лично я видел скрытый потенциал и уверенность голубых в себе. Свою линию гнули и перегнули.)
    Но это же топы. Если в Мюнхене ПСЖ выиграл, то может и в Манчестере сыграть так же.
    Я бы не спешил с выводами.
    Кстати, такие уходящие подачи часто залетают, для воротника это ад. Он ждет касания, а его нет
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 29.04.2021 00:03
    +2
    Мбапе я бы сказал сегодня ничего не показал.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 29.04.2021 00:02
    +9
    Новый слоган клуба: "Сіті не може - Зіна поможе!")
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 29.04.2021 00:02
    +3
    K_Sarioglo@i.ua, 28.04.2021 23:59
    Жаль. Болел за ПСЖ. Надеюсь все-таки МанСити вылетит. Хотя если оно вылетит в финале будет хоть одно облегчение: для них это будет максимально обидно.
    Плохо только что в финале и трофей можно взять, поэтому давай ПСЖ, верю в реванш!
    Ливероглор?
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 29.04.2021 00:00
    +5
    Влада ждет от Зинченка кубок чемпионов!
    Ссылка
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 29.04.2021 00:00
    -1
    А кто-то не верил?!
    Ссылка
    =*=
    online
      =*=, 28.04.2021 23:59
    +7
    Как не крути, а первый гол Сити это "дурак" по-бильярдному. Но без везухи никуда. Хотя лично я видел скрытый потенциал и уверенность голубых в себе. Свою линию гнули и перегнули.)
    Но это же топы. Если в Мюнхене ПСЖ выиграл, то может и в Манчестере сыграть так же.
    Я бы не спешил с выводами.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 28.04.2021 23:57
    +10
    Забавно, что во всех матчах ЛЧ аж 8 штук, в которых забивал Маркиньос ПСЖ побеждал. Но сломал свою победную статистику об нашего Зинченко, у которого магия вуду куда сильнее будет
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 29.04.2021 00:02
    +9
    Новый слоган клуба: "Сіті не може - Зіна поможе!")
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 28.04.2021 23:59
    +9
    Пока Зинченко не было, Ман. С вату катали. Только Зина вышел и сразу ассист и гол, вынимайте.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 28.04.2021 23:59
    +9
    Наш выходит в полуфинале и не просто вписывается, а усиливает игру - круто! Пусть ассист и такой себе, но он был. А ещё сразу после выхода несколько перехватов дал сразу.
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 28.04.2021 23:54
    +8
    Классика. Зина вышел и сразу пошла игра. Вот тебе и сразу основной игрок.
    Думаю будет сугубо английский финал. А еще надеюсь Зина подымет кубок ЛЧ !
    Ссылка
    =*=
    online
      =*=, 28.04.2021 23:59
    +7
    Как не крути, а первый гол Сити это "дурак" по-бильярдному. Но без везухи никуда. Хотя лично я видел скрытый потенциал и уверенность голубых в себе. Свою линию гнули и перегнули.)
    Но это же топы. Если в Мюнхене ПСЖ выиграл, то может и в Манчестере сыграть так же.
    Я бы не спешил с выводами.
    Ссылка
    The_Chinese_
    online
      The_Chinese_, 28.04.2021 23:56
    +7
    Очень классно вышел Зинченко! Правильные решения,игра вперед,молодчага.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 29.04.2021 00:15
    +6
    K_Sarioglo@i.ua, 29.04.2021 00:12
    Я надеюсь и верю что ноги Барсы не будет в финалах по крайней мере пока там будет играть Месси.
    Чим тобі Мессі не вгодив?
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 28.04.2021 23:54
    +6
    Удавили. Бегуны набегались, и Сити их планомерно укатал. Однако, в ответке всё с начала.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 28.04.2021 23:54
    +6
    Зіна крутий, порішав
    відразу після виходу змінив гру
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 29.04.2021 00:16
    +5
    по правде говоря мансити только такие голы и мог забить в этом матче. По сути ничего опасного не создали. Очень не фартануло ПСЖ.
    А Зинченко реально топ, реально изменил игру. Разрезные пасы и прессинг у него хорошо идут.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 29.04.2021 00:00
    +5
    Влада ждет от Зинченка кубок чемпионов!
    Ссылка
    Volodymyr Zavalyeyev
    online
      Volodymyr Zavalyeyev, 29.04.2021 00:33
    +4
    Зина - красаачик.
    Вот что сказали датские комментаторы, один из которых бывший хав сборной Дании Йеспер Гронкйяер.
    1. Зинченко ведет игру.
    2. Очень низкий процент брака, точные передачи, хорош и в защите и в центре поля, закрыл Неймара.
    От себя бы добавил: отлично читает игру и находит правильное место на поле, растянул защиту ПСЖ и освободил пространство для атаки. Только после его выхода де Брюйне и Гюндоган стали получать свободные зоны.
    Он однозначно сделал игру.
    Еще услышите и увидите оценки от Гвардиолы и экспертов
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 29.04.2021 00:06
    +4
    Кто там после первого тайма хаял МС?!? нытики в английском размеренно м футболе всегда так играю, ПСЖ носились сломя голову весь первый тайм и начало второго а потом получили в свои 2а!
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 29.04.2021 00:04
    +4
    =*=, 28.04.2021 23:59
    Как не крути, а первый гол Сити это "дурак" по-бильярдному. Но без везухи никуда. Хотя лично я видел скрытый потенциал и уверенность голубых в себе. Свою линию гнули и перегнули.)
    Но это же топы. Если в Мюнхене ПСЖ выиграл, то может и в Манчестере сыграть так же.
    Я бы не спешил с выводами.
    Кстати, такие уходящие подачи часто залетают, для воротника это ад. Он ждет касания, а его нет
    Ссылка
    The_Chinese_
    online
      The_Chinese_, 28.04.2021 23:58
    +4
    Сити машина! Все равно задавили браво!
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 29.04.2021 00:02
    +3
    K_Sarioglo@i.ua, 28.04.2021 23:59
    Жаль. Болел за ПСЖ. Надеюсь все-таки МанСити вылетит. Хотя если оно вылетит в финале будет хоть одно облегчение: для них это будет максимально обидно.
    Плохо только что в финале и трофей можно взять, поэтому давай ПСЖ, верю в реванш!
    Ливероглор?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 29.04.2021 00:21
    +2
    bzzzzz, 29.04.2021 00:16
    по правде говоря мансити только такие голы и мог забить в этом матче. По сути ничего опасного не создали. Очень не фартануло ПСЖ.
    А Зинченко реально топ, реально изменил игру. Разрезные пасы и прессинг у него хорошо идут.
    И зачищает умело. Это не первый матч, где он идет в подкат и всегда чисто. Удивительно
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 29.04.2021 00:19
    +2
    Ассист Зины - шедевр, апплодирую стоя!
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 29.04.2021 00:09
    +2
    K_Sarioglo@i.ua, 29.04.2021 00:05
    Вообще нет. Просто из оставшейся четверки клубов МС мне всегда был наименее симпатичен. Не совсем ненавистный как например Барса,Милан,МЮ,Лацио,Лион или Арсенал, но по симпатиям оставшаяся четверка у меня лично ложится как 1.Реал 2.ПСЖ 3.Челси 4.МС.
    А я хотел-бы финал Барселона-МС. Но не в этом году. Ненавижу силовой-беговой футбол.
    Ссылка
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