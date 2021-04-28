Волевая в Париже, украинский джокер. Манчестер Сити на выезде обыграл ПСЖ

ПСЖ и «Манчестер Сити» провели первое полуфинальное противостояние Лиги чемпионов. Парижане перед ответственным матчем едва не потеряли Мбаппе. Форвард получил повреждение в поединке национального чемпионата против «Меца», но успел восстановиться. Как и Маркиньос, который попал в лазарет после первого четвертьфинального матча с «Баварией». «Горожане» также подошли к матчу без кадровых потерь.

После стартового свистка гости взяли мяч под контроль, чему парижане особо не препятствовали. Подопечные Маурисио Почеттино умеют выбегать в стремительные контратаки, что они продемонстрировали уже на 2-й минуте. Быстрый выпад хозяев завершился ударом Неймара из угла штрафной в руки голкиперу.

И в дальнейшем подходы «красно-синих» к штрафной соперников выглядели куда острее неспешных позиционных атак «горожан». Едва не отличился результативным ударом Неймар, когда свою реакцию пришлось демонстрировать Эдерсону. А через несколько мгновений парижане открыли счет. Маркиньос после навеса с углового точным ударом головой отправил мяч в ворота.

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В первом тайме хозяева поля играли организованно, и манчестерцы редко добирались до штрафной соперников. Только перед перерывом Фодену удалось оказаться на убойной позиции, но футболист пробил бесхитростно для Наваса.

Во втором тайме гости продолжили искать свободные зоны у штрафной ПСЖ. Рисунок игры хозяев не изменился, и они едва не удвоили свое преимущество, когда Верратти не сумел замкнуть прострел Неймара.

В середине второй половины встречи на поле вышел Александр Зинченко, и после этого «горожане» заметно оживились. Так что рискнем заявить, что выход украинца стал переломным моментом в матче. Сравняли счет гости достаточно неожиданно. Именно Зинченко отпасовал мяч Де Брюйне, который навесил в штрафную. Футбольный снаряд ударился о газон и залетел в угол ворот. Парижане занервничали и вскоре пропустили снова. Штрафной напротив ворот исполнил Марез, пробив в центр «стенки», а мяч пролетел между игроками парижского клуба и оказался в сетке.

Getty Images/Global Images Ukraine

Парижанам нужно было перестраиваться, больше сил направляя на атаку. Но как это было сделать, если соперники почувствовали уверенность и не собирались отдавать мяч хозяевам поля. Еще одним ударом по ПСЖ стало удаление Гейе. Сенегалец грубо сыграл против Гюндогана и получил заслуженную красную карточку.

В оставшееся время «горожане» уверенно доводили матч до победного окончания и вполне могли забить еще. Но не забили. Впрочем, и такая гостевая победа приблизила «Манчестер Сити» к финалу Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч.

ПСЖ – «Манчестер Сити» – 1:2

Маркиньос (15) – Де Брюйне (64), Марез (71)

Паредес (70), Неймар (74) – Канселу (31), Де Брюйне (86)

Гейе (77, грубая игра)

ПСЖ: Навас, Баккер, Кимпембе, Маркиньос, Флоренци, Гейе, Паредес (Эррера, 83), Верратти, Ди Мария (Данило, 80), Неймар, Мбаппе.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Уокер, Канселу (Зинченко, 61), Р.Диаш, Гюндоган, Эрнандес, Фоден, Де Брюйне, Б.Силва, Марез.

Арбитр: Феликс Брих (Германия)

Стадион «Парк-де-Пренс» (Париж, Франция)

ПСЖ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА