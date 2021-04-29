ПСЖ
1 : 2
Ман Сити
28.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Пеп ГВАРДИОЛА: «Важно, что мы забили два мяча. Но придется еще попотеть»

Наставник «Манчестер Сити» прокомментировал победу над ПСЖ (2:1)

  • 29.04.2021 01:44
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Важно, что мы забили два мяча. Но придется еще попотеть»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги выездной победы над ПСЖ (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы очень хорошо начали матч. Затем пропустили и ощущали давление. Второй тайм был превосходным во всех отношениях. Мы забили два мяча в гостях, что очень важно, но через шесть дней придется еще попотеть.

При счете 0:1 мы недостаточно хорошо играли с мячом. «Сити» нечасто играет на этой стадии в Лиге чемпионов. Хочу, чтобы в ответном матче мы просто были собой. Мы неплохо справляемся и не можем играть по-другому.

Порой требуется время, чтобы раскрепоститься и стать собой. Во втором тайме мы стали играть по-другому в плане давления на соперника. Это нелегко против таких игроков, как Неймар, Мбаппе и Ди Мария. Я очень доволен, как мы сегодня сыграли», — отметил Гвардиола.

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Источник — УЕФА

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