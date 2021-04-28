ПСЖ
1 : 2
Ман Сити
28.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ПСЖ – Манчестер Сити – 1:2. Голевой пас Зинченко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов

  • 28.04.2021 23:59
  • 3547 просмотров
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ПСЖ – Манчестер Сити – 1:2. Голевой пас Зинченко. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

28 апреля в 22:00 в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» принимает «Манчестер Сити».

В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 2» и сервисе MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

См. также: стартовые составы команд

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

ГОЛ! 1:0. Маркиньос, 15 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:1. Де Брюйне (ассист – Зинченко), 64 мин.

ГОЛ! 1:2. Рияд Марез, 71 мин.

События матча
77' Идрисса Гуйе (ПСЖ) получает красную карточку.
71' ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Ман Сити).
64' ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
15' ГОЛ ! Мяч забил Маркиньос (ПСЖ).
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Источник — Sport.ua

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