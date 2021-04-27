В среду, 28 апреля, состоится первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором французский ПСЖ примет английский «Манчестер Сити». Матч пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток немецкого рефери Феликс Брыха прозвучит в 22:00 по киевскому времени.



Нас ждет встреча двух команд, которые у большинства болельщиков ассоциируются с истинным современным футболом, в котором на первом месте почти всегда коммерческий аспект. Нельзя сказать, что обе команды без истории, но на евроарене они выигрывали не так много. Французы кроме прошлогоднего финала ЛЧ могут еще вспомнить победу в Кубке обладателей кубков образца 1996 года с последующим завоеванием Суперкубка УЕФА. «Манчестер Сити» брал тот же Кубок обладателей кубков в далеком 1970-м. На этом международные успехи данных команд и заканчиваются, хотя оба клуба уже не первый год имеют в составе лучших игроков мира, а на тренерском мостике – топовых специалистов.



Будущих хозяев с начала года тренирует Маурисио Почеттино, который уже имеет опыт выхода в финал ЛЧ с командой, которую там вряд ли кто-то ожидал когда-либо увидеть. В позапрошлом году аргентинский специалист каким-то чудом вывел «Тоттенхэм» в финал, выдав как памятный камбэк против «Аякса» в полуфинале, так и не менее интригующую концовку против «Ман Сити» в 1/4 финала. После гола Стерлинга Гвардиола уже праздновал проход, но вмешался коварный ВАР. Есть подозрение, что испанец до сих пор вспоминает эти моменты в ночных кошмарах.



Если вспомнить путь ПСЖ в текущем сезоне ЛЧ, то главным достижением, конечно же, является заслуженный реванш, взятый у «Баварии» за прошлогодний финал. Да, немцы сейчас в непростой позиции со сменой тренера, да и Левандовски не играл из-за травмы, но все же это очень грозная проверка. А ведь до этого в первом матче 1/8 финала была еще и уничтожена «Барселона», пусть тоже немного кризисная, но которая очень вероятно станет чемпионом Испании. Данные матчи показали, что Мбаппе, Неймар и компания точно готовы к покорению любых вершин.



«Манчестер Сити», в свою очередь, в плей-офф выбил обе «Боруссии». И менхегладбахцы, и дортмундцы не сумели создать особых проблем англичанам, проиграв все четыре матча. Обе встречи против «Боруссии Д» попали в семиматчевый безголевой промежуток Эрлинга Холланда, что также способствовало выходу в полуфинал. Из неприятного стоит отметить, что на прошлой неделе англичане попал в большой скандал с созданием Европейской Суперлиги, по итогам которого вроде бы их не должно сильно зацепить, но верится в это с большим трудом. Неприятный осадочек остался у многих, могут и вспомнить в ненужный момент.



Отдельно хотелось бы упомянуть персону Пепа Гвардиолы, который является самым успешных тренером мира с 2008 года. Вот уже 10 лет он не может завоевать главный евротрофей. В последний раз в финале он разбил «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона в зрелищном матче (3:1). С тех пор у Гвардиолы не получалось ни с «Барсой», ни с «Баварией», ни с МС. Частенько он вылетал от откровенных андердогов по типу того же сенсационного «Тоттенхэма», иногда ему еще и конкретно не везло. Возможно, на этот раз фортуна будет к нему более благосклонной.



Нет сомнений, что подавляющее большинство украинских болельщиков в этом противостоянии будет болеть конкретно за Александра Зинченко. Вряд ли у обеих команд у нас есть огромные толпы истинных фанатов, хотя англичане уже успели разжиться внушительной группой поддержки. Все же космическое финансирование пришло к ним гораздо раньше.



Букмекеры верят в общий проход «Ман Сити» (1.53 против 2.6), но после увиденного в матчах с «Барселоной» и «Баварией» с этим можно поспорить. В этом противостоянии шансы чуть более равны, в первом матче ПСЖ может смело рассчитывать и на победу, если, конечно же, Мбаппе сумеет восстановиться после повреждения, полученного в чемпионате. А вот без него французам будет тяжко.



Ориентировочные составы



ПСЖ: Навас, Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Диалло, Гуйе, Паредес, Верратти, Ди Мария, Мбаппе, Неймар.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Диас, Зинченко, Де Брюйне, Родри, Гюндоган, Марез, Жезус, Фоден.

28 апреля, среда