ПСЖ
0 : 0
Ман Сити
28.04.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

ПСЖ – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого полуфинального поединка Лиги чемпионов

  • 27.04.2021 20:55
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ПСЖ – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 28 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором ПСЖ будет принимать «Манчестер Сити». Поединок пройдет в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В этом полуфинальном противостоянии встретятся, пожалуй, главные фавориты нынешней Лиги чемпионов. Парижане ведут отчаянную борьбу за чемпионский титул французской Лиги 1. Поклонников «красно-синих» не может не беспокоить вопрос, сумеет ли восстановиться Мбаппе, который получил повреждение в матче против «Меца». «Манчестер Сити» уверенно лидирует в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на десять очков. В минувший уик-энд команда Хосепа Гвардиолы стала победителем Кубка английской лиги, в финале обыграв «Тоттенхэм» со счетом 1:0.

Соперники трижды встречались на международной арене: одну победы одержали манчестерцы, а еще два матча завершились вничью. В сезоне 2015/2016 «горожане» одолели парижан на стадии 1/4 финала (1:0 и 2:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПСЖ – «Манчестер Сити».

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Александр Снитко, Sport.ua

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